Cô hiệu trưởng “giữ lửa” cho học trò vùng biên

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Nan còn nhiều khó khăn, cô Trần Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng, cùng đồng nghiệp đưa trường trở thành điểm sáng về duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tận tụy vì học sinh thân yêu

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học Trường CĐ Sư phạm Gia Lai, cô Nhung về nhận công tác tại huyện Chư Prông (cũ). Trong 5 năm đầu, vừa dạy học, cô vừa tiếp tục học lên đại học tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề tại các trường ở huyện Chư Prông và Đức Cơ (cũ), năm 2019, cô Nhung được điều chuyển về Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) giữ chức Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ.

Cô Trần Thị Nhung bên những chiếc máy tính mới vừa được chính quyền địa phương cấp cho trường. ﻿Ảnh: T.D

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô không khỏi trăn trở khi ngôi trường chỉ có một dãy 6 phòng học cấp 4, sân trường chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, quy mô 11 lớp với 274 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Không nản chí, cô bắt tay ngay vào việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, phân công chuyên môn, vận động xã hội hóa và tham mưu chính quyền đầu tư cơ sở vật chất cho trường.

Nhờ sự kiên trì, đến năm học 2025-2026, bộ mặt nhà trường đã thay đổi rõ rệt. Hiện trường có 11 phòng học văn hóa, dãy phòng hai tầng có thư viện, phòng tin học với 37 máy tính mới, phòng học tiếng Anh và khu hiệu bộ khang trang, sạch đẹp. 11/11 lớp ở điểm làng Nú được trang bị ti vi thông minh phục vụ dạy học. Quy mô mở rộng lên 16 lớp với 437 học sinh, không còn tình trạng phụ huynh phải đưa con đi học xa. 6 năm liền, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học của trường đạt 100%, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

“Điều tôi vui nhất không chỉ là trường lớp khang trang mà còn là niềm tin của phụ huynh ngày càng nâng lên. Họ yên tâm để con em theo học tại trường, không bỏ học giữa chừng”, cô Nhung chia sẻ.

Để có được kết quả ấy, cô Nhung cùng tập thể giáo viên kiên trì thực hiện phong trào “Duy trì sĩ số học sinh”. Mỗi khi vắng học sinh, cô và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến nhà vận động. Từ năm 2020, cô quyết định mở bếp ăn bán trú mỗi tuần 3 buổi, phục vụ 140 - 150 học sinh, giúp các em yên tâm học buổi chiều.

Kinh phí duy trì bếp ăn hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Cô Nhung đích thân vận động DN trong và ngoài tỉnh ủng hộ gạo, rau. Không chỉ quan tâm đến học trò, cô còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Kế hoạch dự giờ, kiểm tra được xây dựng bài bản, giúp giáo viên rèn luyện phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ đó, 5/5 giáo viên của trường dự thi giáo viên giỏi cấp huyện giai đoạn 2020 - 2024 đều đạt giải. Năm học 2024 - 2025, trường giành giải nhì toàn đoàn tại hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng

Điều khiến đồng nghiệp và phụ huynh nể phục ở cô Nhung là tinh thần dấn thân và sự kiên trì trong vận động nguồn lực xã hội hóa. Trong 6 năm qua, tổng kinh phí huy động cho trường đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Từ việc xây nhà vệ sinh, sửa phòng học, mua bàn ghế, ti vi thông minh, đến cấp sách giáo khoa, vở viết, quần áo đồng phục cho học sinh, tất cả đều có dấu ấn vận động của cô. Năm học 2025 - 2026, cô cũng vận động các nhà hảo tâm tài trợ 450 bộ quần áo đồng phục, sơn sửa 3 phòng học ở điểm trường làng Tung, tặng bàn ghế, thiết bị dạy học với tổng trị giá hơn 225 triệu đồng.

Cô Nhung kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm tài trợ cho Trường Tiểu học Kpă Klơng. ﻿Ảnh: NVCC

Ông Puih Xuyên, Phó Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Ia Nan, đánh giá: “Cô Trần Thị Nhung là người rất tận tâm, trách nhiệm. Nhờ cô chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với giáo viên, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh ngày càng cao, chất lượng giáo dục được nâng lên. Cô còn liên kết chặt chẽ với các nhà hảo tâm, nhờ vậy mà trường ngày càng khang trang, học sinh đủ sách vở, áo quần đến lớp”.

Sự tận tụy của cô Nhung cũng được cấp trên ghi nhận. 6 năm công tác ở Trường Tiểu học Kpă Klơng, cô có 4 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, cô được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (cũ) tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

“Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của học trò mỗi sáng đến lớp. Mỗi khi thấy các em ăn no, mặc ấm, ngồi trong lớp học khang trang, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Tôi luôn tâm niệm, còn sức là còn làm, để ngôi trường giáo dục nơi biên giới thực sự chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo”, cô Nhung tâm sự.