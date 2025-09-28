Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ tặng quà cho người nghèo và học sinh xã Tây Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 27-9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ phối hợp với nhóm “Theo dấu chân bác sĩ” và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Dấu chân đại ngàn” tại xã Tây Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 393 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo; 70 chiếc cặp và 45 bộ bàn học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Tây Xuân.

tang-qua-tay-son-2.jpg
Tặng quà cho hộ nghèo và cận nghèo. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các đơn vị còn lắp đặt 19 bộ đèn năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân làng Cam.

tang-qua-tay-son-1.jpg
Trao bảng tượng trưng tặng đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, gần 600 lượt người dân được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

tang-qua-tay-son-3.jpg
Khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 450 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị đồng hành, góp phần tiếp thêm động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

