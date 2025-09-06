Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong (500 nghìn đồng/suất, do Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tài trợ); 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi (500 nghìn đồng/suất, do Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tài trợ).

Tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: D.L

Đồng thời, tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/suất, do Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài và Chi đoàn Sở Công thương tài trợ); tặng 5 bộ máy vi tính cho các học sinh vượt khó học giỏi (khoảng 7 triệu đồng/máy, từ nguồn của Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định).

Đoàn Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám mắt và phát thuốc miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: D.L

Trao bảng tượng trưng, tặng 5 máy vi tính cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở Mỹ Tài. Ảnh: D.L

Khám mắt cho trẻ em xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: D.L

Ngoài ra, chương trình còn tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (trị giá 15 triệu đồng, do Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi tài trợ) và 2 công trình “Máy lọc nước cho em” đặt tại Trường Tiểu học Mỹ Tài và Trường Mẫu giáo Mỹ Tài (5 triệu đồng/máy, do Chi đoàn Sở Xây dựng và Chi đoàn Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tài trợ).

Trao bảng tượng trưng, tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sẻ chia, góp phần chung tay hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.