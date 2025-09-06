Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong (500 nghìn đồng/suất, do Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tài trợ); 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi (500 nghìn đồng/suất, do Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tài trợ).

37e9dc4008ef3fe0ef0ca46d9b3eb7aa.jpg
Tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: D.L

Đồng thời, tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/suất, do Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài và Chi đoàn Sở Công thương tài trợ); tặng 5 bộ máy vi tính cho các học sinh vượt khó học giỏi (khoảng 7 triệu đồng/máy, từ nguồn của Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định).

Đoàn Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám mắt và phát thuốc miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn với tổng trị giá 5 triệu đồng.

img-8521.jpg
Tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: D.L
img-8522.jpg
Trao bảng tượng trưng, tặng 5 máy vi tính cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở Mỹ Tài. Ảnh: D.L
img-8524.jpg
Khám mắt cho trẻ em xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: D.L

Ngoài ra, chương trình còn tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (trị giá 15 triệu đồng, do Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi tài trợ) và 2 công trình “Máy lọc nước cho em” đặt tại Trường Tiểu học Mỹ Tài và Trường Mẫu giáo Mỹ Tài (5 triệu đồng/máy, do Chi đoàn Sở Xây dựng và Chi đoàn Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tài trợ).

456cd4a5b34f98821948eb7557b17122.jpg
Trao bảng tượng trưng, tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sẻ chia, góp phần chung tay hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 đã trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” tại thôn Glung Mơ Lan

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-7, tại thôn Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2025.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.