Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

DƯƠNG LINH HUỲNH VỸ
(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Tại chương trình, đoàn đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận thêm suất quà gồm nhu yếu phẩm và 100 nghìn đồng tiền mặt, tổng trị giá mỗi suất quà 240 nghìn đồng.

tang-qua-xa-binh-phu-2.jpg
Khám, phát thuốc cho người dân tại chương trình. Ảnh: D.L

Đoàn cũng trao 180 suất quà (200 nghìn đồng/suất, gồm ba lô, mì gói, sữa, bánh kẹo, dép) cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh An; trao 5 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất, do nhóm thiện nguyện “Đi và Yêu”, nhóm thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm” hỗ trợ) cho trẻ mồ côi, gia đình khó khăn; trao 3 chiếc xe đạp (2 triệu đồng/chiếc, do nhóm thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm” hỗ trợ) cho các học sinh nhà ở xa trường, có thành tích học tập tốt, giúp các em thuận lợi hơn trên con đường đến trường.

tang-qua-xa-binh-phu-4.jpg
Tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L
tang-qua-xa-binh-phu-3.jpg
Tặng học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
tang-qua-xa-binh-phu-1.jpg
Tặng xe đạp cho học sinh thiếu phương tiện đến trường. Ảnh: D.L

Chương trình góp phần động viên tinh thần, chăm lo sức khỏe và hỗ trợ các học sinh trước thềm năm học mới, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Được biết, xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bình Tường, Tây Phú và Vĩnh An (thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ). Trong đó, Vĩnh An là địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn, hiện có 365 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Bana; điều kiện sống còn khó khăn.

Clip: Huỳnh Vỹ
