Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà cho đời những đóa hoa thơm”

(Nghề giáo tôi yêu-Đinh Văn Nhã)

Tháng 11-tháng của những lễ hội, của cảnh quan đẹp nhất trên quê hương Gia Lai-cũng là tháng tri ân “nghề cao quý nhất” được nhắc đến trong bài thơ của Đinh Văn Nhã. Đây cũng là dịp để các cô cậu học trò bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo bằng nhiều cách khác nhau.

Tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, ngày 16-11 vừa qua, gần 40 học sinh tiểu học đã tham gia workshop trải nghiệm “Tấm thiệp yêu thương-gửi tặng thầy cô” nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại chương trình, các em đã tự tay làm thiệp mừng để gửi tặng thầy cô giáo yêu quý.

Vừa đính những bông hoa nhỏ xinh lên tấm thiệp, em Võ Đặng Thiên Ngân (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Pleiku) hào hứng kể: “Đây là món quà dành tặng cô giáo dạy vẽ của con. Cô là người đầu tiên dạy vẽ cho con và đã dạy suốt 5 năm qua. Con mong sau này cô vẫn tiếp tục dạy vẽ cho con, để con vẽ được những bức tranh đẹp và ý nghĩa”.

Khi những tấm thiệp thủ công được các em nâng niu gửi tới thầy cô, điều đọng lại không phải là sự hoàn hảo mà là tình cảm chân thành, góp thêm những kỷ niệm đẹp trong ký ức học trò.

Gần 40 em nhỏ tham gia workshop trải nghiệm “Tấm thiệp yêu thương-gửi tặng thầy cô”. Video: Bảo Ngọc

Anh Nguyễn Đình Bảo-Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi phường Pleiku-cho biết: “Bên cạnh workshop làm thiệp, trong dịp này chúng tôi còn tổ chức hoạt động Điều em muốn nói để các em gửi lời chúc, lời nhắn nhủ đến thầy cô. Giải cờ vua dành cho các thành viên câu lạc bộ cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Theo anh Bảo, các hoạt động hướng đến việc gợi nhắc ý nghĩa ngày 20-11, góp phần giáo dục lòng biết ơn trong học sinh.

Không khí chào mừng sôi nổi nhất vẫn thuộc về các trường học. Tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), nhà trường xác định đây là điểm nhấn hằng năm nên tổ chức 2 hoạt động chính: hội thao và hội diễn văn nghệ dành cho cả học sinh lẫn giáo viên. Với sự đầu tư về quy mô và chất lượng, đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe, kỹ năng cho học sinh mà còn tạo cơ hội để thầy cô và học trò thấu hiểu, tăng cường gắn kết.

Với chủ đề “Lòng biết ơn”, hội diễn văn nghệ của Trường THPT Chi Lăng-Gia Lai cho thấy định hướng của nhà trường trong việc giáo dục học sinh biết trân trọng những giá trị tốt đẹp. Không chỉ biết ơn thầy cô, các tiết mục còn nhấn mạnh lòng biết ơn cha mẹ, biết ơn ông cha đã hy sinh cho độc lập dân tộc và biết ơn bất cứ ai đã mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống. Thầy Đỗ Viết Huy-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-Gia Lai

Hội diễn văn nghệ vốn là hoạt động truyền thống được nhiều trường duy trì thường niên dịp 20-11. Các tiết mục phong phú về nội dung: ca ngợi người giáo viên, đất nước, khát vọng tuổi trẻ... Hình thức thể hiện đa dạng từ múa, nhảy, hoạt cảnh đến biểu diễn nhạc cụ truyền thống và kịch.

Em Nguyễn Phúc Bắc (Lớp 11B1, Trường THPT Phan Bội Châu) chia sẻ: “Lớp em chọn bài hát Đi giữa trời rực rỡ để tham gia liên hoan văn nghệ. Chúng em muốn truyền cảm hứng ‘sống hết mình’ đến các em khóa sau. Đồng thời gửi đến thầy cô lời nhắn rằng, dù Trường THPT Phan Bội Châu không phải là ngôi trường hoàn hảo nhất, nhưng thời gian học tập tại đây sẽ luôn là ký ức đẹp nhất của chúng em”.

Tôn vinh “nghề cao quý nhất” bằng những điều bình dị, đó là cách làm của Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai) khi tổ chức hội thi thiết kế báo tường. Những tờ giấy rô-ki thô ráp được học sinh vẽ, viết, trang trí thành những trang báo sống động, đầy nghệ thuật.

Báo tường là hoạt động tổng hợp nhiều năng lực như viết văn, hội họa, thiết kế, biên tập…, tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng khiếu và khả năng sáng tạo. Đồng thời, hoạt động này giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự gắn kết trong tập thể. Đây là chia sẻ của thầy Trần Văn Đức-Hiệu trưởng nhà trường khi nói về lý do chọn cuộc thi báo tường làm hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Báo tường là cách để học sinh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô giáo một cách sáng tạo. Hoạt động cũng giúp tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, học sinh và phụ huynh trong tổ chức hoạt động tập thể"-thầy Đức chia sẻ thêm.

Những hoạt động phong trào tưởng như quen thuộc lại tạo nên một không khí rất riêng của tháng 11-ấm áp và trong trẻo. Từ những tấm thiệp vụng về của học trò nhỏ đến những tiết mục múa công phu của học sinh THPT, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình cảm trân trọng dành cho những người thầm lặng gieo hạt giống tri thức.