Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Nhiều hoạt động sôi nổi

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tối 8-1, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: T.D

Ôn lại trang sử hào hùng, anh Bùi Tuấn Kiệt - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn nhắc nhớ: Những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên chống thực dân Pháp diễn ra vô cùng ác liệt. Ngày 9-1-1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động hơn 2.000 học sinh, sinh viên biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập.

Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Tấm gương hy sinh anh dũng của anh Trần Văn Ơn đã gây chấn động lớn trong dư luận, thổi bùng "ngọn lửa" đấu tranh trên khắp cả nước. Kể từ đó, ngày 9-1 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam.

“Trải qua 76 năm, “ngọn lửa” ấy chưa bao giờ tắt. Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn nói riêng luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, làm chủ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế” - anh Kiệt khẳng định.

Trường Đại học Quy Nhơn tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Ảnh: T.D

Là một trong 25 gương mặt xuất sắc nhất đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của trường, em Hồ Ánh Tuyết (Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non) chia sẻ: “Hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một quá trình tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Ngoài việc xung kích vì cộng đồng, chúng em còn phải nỗ lực rèn luyện, học tập, nghiên cứu không ngừng để mở rộng tư duy, nâng cao kỹ năng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” do Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức ngày 30-12-2025 cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam.

Hội thi có sự góp mặt của đông đảo học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn phường. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Quy Nhơn cũng đã tuyên dương, khen thưởng 25 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” năm học 2025-2026.

Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” do Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trong ngày 27 và 28-12-2025 đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - thông tin: Đây không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng, tăng cường kết nối giữa học sinh, sinh viên đến từ nhiều đơn vị. Thông qua các hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh mong muốn tạo điều kiện để các bạn phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê và gắn bó hơn với tổ chức Đoàn - Hội trong thời gian tới.

Lan tỏa tinh thần “học tập - rèn luyện - cống hiến”

Trong thời đại hội nhập và phát triển, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong tiếp nối và lan tỏa tinh thần “học tập - rèn luyện - cống hiến”.

Đại diện cho hơn 1.500 sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, 3 sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI): Hồ Duy Hưng, Lê Quang Vinh (cùng khóa 18) và Nguyễn Trung Hiếu (khóa 20) đã xuất sắc giành giải nhì tại Olympic AI sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2025.

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Gia Lai sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số.

Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chinh phục Olympic AI sinh viên Việt Nam lần đầu tiên. Ảnh: Vivi

“Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi quy mô toàn quốc về AI dành riêng cho sinh viên. Chúng em mang tinh thần và bản lĩnh của sinh viên thời đại mới, tự tin thử sức ở một sân chơi lớn của lĩnh vực AI. Thành tích lần này là động lực rất lớn để chúng em tiếp tục theo đuổi đam mê của mình” - sinh viên Lê Quang Vinh bày tỏ.

Đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Gen Tea 2025, trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế 2025 diễn ra tại Lâm Đồng vào đầu tháng 12-2025, sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên cùng 2 sinh viên Khoa Kinh tế và Du lịch (Trường Đại học Quang Trung) đã thể hiện góc nhìn mới mẻ về văn hóa trà Việt truyền thống.

Nguyên chia sẻ: “Là người trẻ đam mê khởi nghiệp trong lĩnh vực trà, em muốn khẳng định tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của sinh viên Gia Lai với văn hóa trà Việt. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, em mong muốn góp sức trẻ, bản lĩnh và trí tuệ của mình mở ra những hướng khởi nghiệp đầy triển vọng”.

Sinh viên Trường Đại học Quang Trung (bên trái) đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Gen Tea 2025. Ảnh: ĐVCC



Không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của sinh viên, phong trào “Sinh viên 5 tốt” còn hình thành lớp sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tuyên dương, trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho 30 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Là sinh viên duy nhất của Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025, Lê Quốc Dũng (Khoa Chăn nuôi Thú y) chia sẻ: "Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là mục tiêu phấn đấu của em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, em cùng tuổi trẻ toàn trường đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa. Mỗi hoạt động không chỉ mang lại trải nghiệm cần thiết, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng".

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” góp phần hình thành lớp sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: T.D

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai - khẳng định: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực nghiêm túc, trách nhiệm của sinh viên. Mỗi cá nhân được vinh danh không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, học tốt và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

“Mong rằng các bạn sinh viên tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong kỷ nguyên hội nhập. Thời gian tới, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt”, gắn chặt với thực tiễn học tập, rèn luyện, từ đó bồi dưỡng lớp sinh viên chất lượng, giàu nhiệt huyết” - anh Hiếu nhấn mạnh.