Các xã, phường ở Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư

(GLO)- Ðến thời điểm này, 90 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt và vượt chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư mới. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư và quyết tâm vươn lên của chính quyền cơ sở.

Điểm sáng Bình Khê

Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho 135 xã, phường trên toàn tỉnh. Đây là bước đi mới nhằm phân cấp mạnh mẽ, phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2025 của tỉnh.

Đồng thời, đây cũng là thước đo đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của các xã, phường sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Bình Khê khảo sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Tây Giang. Ảnh: T.Sỹ

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và gặt hái kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật nhất là xã Bình Khê khi thu hút được 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 693,78 tỷ đồng, vượt 3 dự án so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Sự thành công của xã Bình Khê có dấu ấn đậm nét từ tinh thần đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động trong điều hành và thực hiện kế hoạch tăng trưởng KT-XH.

Xã đã thực hiện phương châm “đi trước một bước” trong công tác quy hoạch Khu công nghiệp Tây Giang, Cụm công nghiệp (CCN) Tây Giang; quy hoạch mở rộng CCN Cầu 16 và quy hoạch mở rộng thêm Khu chăn nuôi tập trung ở khu vực Đồng Hào.

Cùng với đó, xã công bố rộng rãi và tổ chức tham vấn cộng đồng về quy hoạch các khu, CCN, khu chăn nuôi tập trung, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, địa phương thực hiện nhanh công tác kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Theo ông Nguyễn Công Đệ-Chủ tịch UBND xã Bình Khê, các dự án mới đầu tư vào Bình Khê bao gồm: dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Tây Giang; dự án trang trại chăn nuôi và chế biến bò sữa; dự án trang trại chăn nuôi heo Tây Sơn; dự án sản xuất phân bón. Ngoài ra, 1 doanh nghiệp đang quan tâm đến dự án đầu tư hạ tầng CCN Cầu 16.

Ông Nguyễn Văn Khánh-Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê-cho biết: “Hiện xã tập trung giải phóng mặt bằng CCN Tây Giang và các khu vực khác để bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp triển khai nhanh 4 dự án; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương nhằm lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Xã cũng sẽ hoàn tất các thủ tục mở rộng diện tích Khu chăn nuôi tập trung ở khu vực Đồng Hào và đề xuất tỉnh bổ sung 3 CCN ở thôn Tiên Thuận với tổng diện tích khoảng 200 ha nhằm gia tăng quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư. Mặt khác, địa phương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tây Giang, tạo động lực phát triển KT-XH”.

Nhiều xã, phường vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư

Trong danh sách các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh giao về thu hút đầu tư còn có phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Bắc, xã Phù Mỹ Nam, xã Vĩnh Quang...

Riêng tại xã Phù Mỹ Nam, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã đã tiến hành khảo sát thực tế CCN Đại Thạnh, vừa thăm hỏi, động viên doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa kiểm tra, xác định diện tích đất còn lại để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào CCN.

Các thông tin liên quan về CCN, danh mục, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư cùng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất… được phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Xã cũng chủ động kết nối và tổ chức tiếp đón, đưa doanh nghiệp đi khảo sát thực tế, hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án đến việc triển khai xây dựng, tạo ấn tượng tốt đẹp với các nhà đầu tư.

Cụm công nghiệp Đại Thạnh (xã Phù Mỹ Nam) là điểm đến của nhiều doanh nghiệp.

﻿Ảnh: T.Sỹ

Đến nay, xã Phù Mỹ Nam thu hút được 4 dự án mới đầu tư vào CCN Đại Thạnh với tổng vốn đầu tư hơn 116 tỷ đồng, vượt 2 dự án so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án mới, xã tiếp tục quy hoạch thêm một CCN có diện tích 50 ha và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Vạn Phước Tây với diện tích 175 ha.

Khu vực này nằm gần tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) và tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam, thuận lợi về giao thông vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, quy hoạch khu vực ở thôn Vạn Thái, nằm ở phía Đông của xã, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

"Chúng tôi cũng dự kiến kết nối với Hội đồng hương Bình Định, Hội đồng hương huyện Phù Mỹ tại các tỉnh, thành để giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp về quê hương tìm hiểu, xúc tiến đầu tư các dự án"-bà Phương cho hay.