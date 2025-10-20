Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Các xã, phường ở Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Ðến thời điểm này, 90 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt và vượt chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư mới. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư và quyết tâm vươn lên của chính quyền cơ sở.

Điểm sáng Bình Khê

Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho 135 xã, phường trên toàn tỉnh. Đây là bước đi mới nhằm phân cấp mạnh mẽ, phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2025 của tỉnh.

Đồng thời, đây cũng là thước đo đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của các xã, phường sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

thu-hut-dau-tu.jpg
Lãnh đạo xã Bình Khê khảo sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Tây Giang. Ảnh: T.Sỹ

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và gặt hái kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật nhất là xã Bình Khê khi thu hút được 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 693,78 tỷ đồng, vượt 3 dự án so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Sự thành công của xã Bình Khê có dấu ấn đậm nét từ tinh thần đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động trong điều hành và thực hiện kế hoạch tăng trưởng KT-XH.

Xã đã thực hiện phương châm “đi trước một bước” trong công tác quy hoạch Khu công nghiệp Tây Giang, Cụm công nghiệp (CCN) Tây Giang; quy hoạch mở rộng CCN Cầu 16 và quy hoạch mở rộng thêm Khu chăn nuôi tập trung ở khu vực Đồng Hào.

Cùng với đó, xã công bố rộng rãi và tổ chức tham vấn cộng đồng về quy hoạch các khu, CCN, khu chăn nuôi tập trung, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, địa phương thực hiện nhanh công tác kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Theo ông Nguyễn Công Đệ-Chủ tịch UBND xã Bình Khê, các dự án mới đầu tư vào Bình Khê bao gồm: dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Tây Giang; dự án trang trại chăn nuôi và chế biến bò sữa; dự án trang trại chăn nuôi heo Tây Sơn; dự án sản xuất phân bón. Ngoài ra, 1 doanh nghiệp đang quan tâm đến dự án đầu tư hạ tầng CCN Cầu 16.

Ông Nguyễn Văn Khánh-Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê-cho biết: “Hiện xã tập trung giải phóng mặt bằng CCN Tây Giang và các khu vực khác để bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp triển khai nhanh 4 dự án; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương nhằm lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Xã cũng sẽ hoàn tất các thủ tục mở rộng diện tích Khu chăn nuôi tập trung ở khu vực Đồng Hào và đề xuất tỉnh bổ sung 3 CCN ở thôn Tiên Thuận với tổng diện tích khoảng 200 ha nhằm gia tăng quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư. Mặt khác, địa phương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tây Giang, tạo động lực phát triển KT-XH”.

Nhiều xã, phường vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư

Trong danh sách các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh giao về thu hút đầu tư còn có phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Bắc, xã Phù Mỹ Nam, xã Vĩnh Quang...

Riêng tại xã Phù Mỹ Nam, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã đã tiến hành khảo sát thực tế CCN Đại Thạnh, vừa thăm hỏi, động viên doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa kiểm tra, xác định diện tích đất còn lại để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào CCN.

Các thông tin liên quan về CCN, danh mục, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư cùng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất… được phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Xã cũng chủ động kết nối và tổ chức tiếp đón, đưa doanh nghiệp đi khảo sát thực tế, hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án đến việc triển khai xây dựng, tạo ấn tượng tốt đẹp với các nhà đầu tư.

phat-trien-kinh-te.jpg
Cụm công nghiệp Đại Thạnh (xã Phù Mỹ Nam) là điểm đến của nhiều doanh nghiệp.
﻿Ảnh: T.Sỹ

Đến nay, xã Phù Mỹ Nam thu hút được 4 dự án mới đầu tư vào CCN Đại Thạnh với tổng vốn đầu tư hơn 116 tỷ đồng, vượt 2 dự án so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án mới, xã tiếp tục quy hoạch thêm một CCN có diện tích 50 ha và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Vạn Phước Tây với diện tích 175 ha.

Khu vực này nằm gần tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) và tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam, thuận lợi về giao thông vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, quy hoạch khu vực ở thôn Vạn Thái, nằm ở phía Đông của xã, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

"Chúng tôi cũng dự kiến kết nối với Hội đồng hương Bình Định, Hội đồng hương huyện Phù Mỹ tại các tỉnh, thành để giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp về quê hương tìm hiểu, xúc tiến đầu tư các dự án"-bà Phương cho hay.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Kinh tế

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

Doanh nghiệp

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Doanh nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

