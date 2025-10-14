Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp (KCN) được quy hoạch, đầu tư hạ tầng, gồm: Nhơn Hội A, Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Phú Tài, Long Mỹ, Nam Pleiku và Trà Đa.

Tín hiệu khởi sắc

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cho hay: Gia Lai đặt mục tiêu trong năm 2025 phải thu hút 45 dự án đầu tư vào các KCN với tổng vốn 22.500 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, các KCN đã thu hút được 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 28.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số này có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Gia Lai trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Hoạt động chế biến đồ gỗ xuất khẩu của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhơn Hội A. Ảnh: N.H

Tại KCN Nhơn Hòa, ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa, cho hay chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng mở rộng giai đoạn 2 trên diện tích 43,8 ha. Đồng thời, chủ đầu tư nâng cấp giao thông trục trung tâm tại KCN, trồng cây xanh và duy tu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng tính cạnh tranh, sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

“Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thu hút 5 dự án đầu tư mới với tổng vốn 1.540 tỷ đồng, tổng diện tích cho thuê gần 10 ha đất công nghiệp. Toàn khu hiện có 61 dự án thứ cấp, tổng diện tích cho thuê gần 160 ha, tỷ lệ lấp đầy giai đoạn 1 đạt 95%, tổng vốn đăng ký 10.106 tỷ đồng, vốn thực hiện 5.872 tỷ đồng”, ông Dũng nói.

KCN Nam Pleiku cũng đang ghi nhận sự chuyển động tích cực. Theo ông Lê Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê - chủ đầu tư hạ tầng KCN Nam Pleiku, tổng diện tích đất cho thuê của KCN là 191 ha. Hiện hơn 30% diện tích kinh doanh đã được DN đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực chế biến cà phê hòa tan, sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ và máy nông nghiệp…

Từ đầu năm đến nay, KCN Nam Pleiku đã thu hút 2 dự án mới với tổng vốn 850 tỷ đồng, cùng 11 DN ký hợp đồng nguyên tắc thuê hạ tầng hơn 44 ha. “Chúng tôi phấn đấu đến tháng 10.2026 sẽ lấp đầy toàn bộ KCN”, ông Kiên thông tin.

Trong khi đó, KCN Becamex VSIP Bình Định - một trong những dự án quy mô lớn của vùng, đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư quốc tế. Ông Hà Thúc Duy Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - đơn vị chủ đầu tư hạ tầng, cho hay: “Trong tháng 9.2025, chúng tôi tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc); trước đó là xúc tiến đầu tư tại Thái Lan vào cuối tháng 5.2025.

Qua các sự kiện, hình ảnh và tiềm năng của tỉnh Gia Lai nói chung, KCN Becamex VSIP Bình Định nói riêng đã được quảng bá sâu rộng. Một kết quả đáng chú ý là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Lacquer Craft, mở ra kênh kết nối đầu tư chính thức giữa các DN nước ngoài và tỉnh Gia Lai”.

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song hoạt động đầu tư tại một số KCN vẫn còn những “nút thắt” về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và môi trường…

Một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong chuyển đổi đất lúa, đất rừng hoặc thủ tục trồng rừng thay thế. Ngoài ra, không ít chủ đầu tư chưa chủ động hoàn thiện hạ tầng nội khu, ảnh hưởng đến tiến độ thu hút các dự án thứ cấp.

Khu công nghiệp Nhơn Hòa là điển hình năng động trong thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh, các chủ đầu tư cần chủ động hơn trong hoàn thiện hạ tầng nội khu, giao thông kết nối và rút ngắn quy trình hành chính.

Tính đến nay, tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN của tỉnh đã thu hút 531 dự án đầu tư (bao gồm các dự án phát triển hạ tầng) với tổng vốn đăng ký 232.674 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 66.056 tỷ đồng (chiếm 28% tổng vốn đăng ký). Trong đó, có 52 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 2,1 tỷ USD.

“Các chủ đầu tư cần năng động trong công tác xúc tiến, mời gọi, thu hút đầu tư; thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, dự án có chất lượng, công nghệ cao. Đặc biệt, phải hết sức chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường để phát triển bền vững”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh sẽ đánh giá lại toàn diện các KCN đang hoạt động theo 5 tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật, tiến độ dự án, năng lực tài chính, tỷ lệ lấp đầy và chất lượng thu hút đầu tư. Những dự án không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét thu hồi vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo phương châm “nhanh chóng - rõ ràng - chính xác”. Các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư thực hiện đúng quy định về đất đai, giá đất, khai thác mỏ vật liệu, PCCC và an toàn lao động.

“Gia Lai hướng tới xây dựng một “hệ sinh thái công nghiệp”, nơi chính quyền, DN và người dân cùng thụ hưởng lợi ích phát triển. Trong hệ sinh thái này, DN không chỉ tìm thấy mặt bằng và hạ tầng thuận lợi mà còn được hỗ trợ từ logistics, nguồn nhân lực đến môi trường đầu tư minh bạch”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.