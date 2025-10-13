Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A): Ðiểm sáng trong thu hút đầu tư

(GLO)- Nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhiều dịch vụ tiện ích, cộng với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn là những yếu tố giúp Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A) gia tăng lợi thế cạnh tranh và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hội (Khu A), thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông có tổng diện tích 293,25 ha, do Công ty CP KCN Sài Gòn-Nhơn Hội làm chủ đầu tư. Hiện KCN này đã tiếp nhận 61 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 39.000 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 83%.

Hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư

KCN Nhơn Hội (Khu A) có nhiều ưu thế vượt trội như: nằm ở trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh; gần Cảng Quy Nhơn và được kết nối với Cảng hàng không Phù Cát, ga đường sắt Diêu Trì bởi các đường trục chính của tỉnh, thuận lợi về giao thông.

Sức hấp dẫn của KCN gia tăng, khi chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời kiến tạo và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, áp dụng giá thuê đất mềm trong thời gian dài.

Hiện toàn bộ diện tích KCN được chia thành nhiều phân khu, kết nối bằng hệ thống đường giao thông thảm nhựa, có hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, PCCC bài bản, đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp (DN).

Nhiều DN đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp tại KCN Nhơn Hội (Khu A).

﻿Ảnh: T.Sỹ

Đặc biệt, đầu tư vào KCN này, các nhà đầu tư thứ cấp được áp dụng mức thuế thu nhập DN 10% trong 15 năm đầu (mức thuế thu nhập DN bình thường hiện là 20%) kể từ khi dự án đi vào hoạt động; miễn thuế 4 năm kể từ khi DN có thu nhập và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, DN còn được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc (phụ tùng đi kèm), phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng… Các thông tin liên quan đến KCN được chủ đầu tư phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn, DN trong và ngoài nước.

“Chúng tôi chủ động kết nối và tổ chức tiếp đón các nhà đầu tư, cung cấp các thông tin liên quan mà DN cần và đưa họ đi khảo sát thực tế. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án, đến việc triển khai xây dựng, tuyển dụng lao động…, tạo ấn tượng tốt đẹp với các nhà đầu tư”-bà Nguyễn Thị Mai Thảo-Phó tổng Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn-Nhơn Hội cho biết.

Điểm đến của nhiều nhà đầu tư

Nhờ những lợi thế và sự hỗ trợ toàn diện đó, KCN Nhơn Hội (Khu A) ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, KCN này thu hút thêm 7 dự án đầu tư mới từ DN trong và ngoài nước, với tổng vốn đăng ký hơn 26.128 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu về số lượng dự án thu hút mới, vượt xa chỉ tiêu về tổng vốn đăng ký đầu tư đã được tỉnh giao (tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 10 dự án mới, tổng vốn đầu tư các dự án tối thiểu 5.000 tỷ đồng).

Với kết quả này, KCN Nhơn Hội (Khu A) dẫn đầu các KCN trên địa bàn tỉnh cả về số lượng dự án thu hút mới lẫn số vốn mà DN đăng ký đầu tư trong 9 tháng năm 2025.

Lũy kế đến nay, KCN đã tiếp nhận 61 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 39.000 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, trong đó có 40 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng đang triển khai Dự án nhà máy sản xuất đồ nội-ngoại thất từ gỗ và kim loại, đan nhựa giả mây tại KCN Nhơn Hội (Khu A). Ảnh: T.Sỹ

Ông Trần Quang Lập-Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng-cho biết: Quá trình thực hiện Dự án nhà máy sản xuất đồ nội-ngoại thất từ gỗ và kim loại, đan nhựa giả mây tại KCN, chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chủ đầu tư KCN. Nhờ đó, Công ty luôn duy trì mức tăng trưởng, giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư khác cũng đang triển khai các dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có Công ty TNHH Aluminum Đại Thành đang thực hiện Dự án nhà máy sản xuất nội thất nhôm và sắt thép trên diện tích 10 ha, tổng công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm, với tổng đầu tư 350 tỷ đồng.

Hiện chủ đầu tư này đang phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong quý IV-2025, đảm bảo sản xuất 2.000 tấn sản phẩm/năm.

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo cho biết thêm: Thời gian tới, cùng với việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN triển khai nhanh và hiệu quả các dự án đã được tỉnh chấp thuận đầu tư, Công ty sẽ tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và chủ động tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư do UBND tỉnh tổ chức, nhằm tiếp cận, mời gọi thêm nhiều DN đến KCN đầu tư các dự án.