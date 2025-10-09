Kịp thời gỡ khó, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

(GLO)- Chiều 9-10, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 99 cụm công nghiệp. Đến nay, hầu hết khu, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng khá bài bản, đồng bộ; góp phần quan trọng thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách địa phương.

Tại 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2025, UBND tỉnh đặt mục tiêu thu hút 45 dự án đầu tư, với tổng vốn khoảng 22.500 tỷ đồng. Đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút được 19 dự án (đạt 42% kế hoạch), với tổng vốn đăng ký khoảng 28.000 tỷ đồng (đạt 133% kế hoạch).

Đại diện chủ đầu tư cụm công nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Trong số các dự án thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn khoảng 1,1 tỷ USD.

Tại các cụm công nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2025 đã thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn hơn 750 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp hiện đóng góp khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và 35% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; công tác quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải; thu hút đầu tư, nguồn lao động có trình độ cao...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu làm rõ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao vai trò của chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp với nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên chặng đường phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quan điểm của tỉnh luôn xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng, là trụ cột trong cơ cấu kinh tế. Vì vậy, UBND tỉnh chú trọng quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và bền vững.

Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp nhằm bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ môi trường và hướng tới xây dựng các khu, cụm công nghiệp sinh thái, xanh và thông minh, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư. Ảnh: N.H

“UBND tỉnh cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để đề xuất với Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cũng cam kết sẽ tháo gỡ, giải quyết kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đảm bảo cho những dự án đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp được triển khai đúng tiến độ.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nhân và bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư, doanh nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và sự phát triển của tỉnh theo hướng bền vững.