Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư và hợp tác xã

(GLO)- Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), sáng 8-10, Đảng ủy phường Pleiku tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy phường với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.B

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, ngân hàng, hiệp hội, câu lạc bộ cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trên địa bàn.

Sau sáp nhập, phường Pleiku hiện có 1.482 doanh nghiệp và 13 hợp tác xã. Cơ cấu kinh tế chủ đạo gồm công nghiệp-xây dựng chiếm 52%, thương mại-dịch vụ 46% và nông nghiệp 2%.

Dù có tiềm năng lớn, song kinh tế tư nhân trên địa bàn vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức như: quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao; năng lực quản lý còn yếu; sự liên kết giữa các doanh nghiệp chưa chặt chẽ; một số chính sách hỗ trợ chưa thực sự sát với thực tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: B.B

Với quan điểm nhất quán “lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền”, phường Pleiku đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện phường đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch, dự án trọng điểm như: Khu đô thị CK54; Quy hoạch phân khu suối Hội Phú giai đoạn 3; Dự án Khu dân cư Lý Tự Trọng nối dài; Dự án Miệng núi lửa âm làng Ơp… hướng đến mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành “điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc”, làm nền tảng để phát huy tiềm năng, trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, thuế, tín dụng, chuyển đổi số, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Có 9 ý kiến được đưa ra nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.B

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư.

Bí thư Đảng ủy phường cũng khẳng định: Phường Pleiku xác định doanh nghiệp là trung tâm, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Thời gian tới, phường Pleiku sẽ tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại định kỳ, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong chuyển đổi số, thương mại điện tử; đồng thời khuyến khích mô hình “Doanh nghiệp xanh-Kinh doanh sạch-Đô thị văn minh”.