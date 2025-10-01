Phường Pleiku xin gia hạn điều chỉnh quy hoạch 3 dự án trọng điểm

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về việc xin gia hạn thời gian điều chỉnh, lập quy hoạch một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể, UBND phường Pleiku đề nghị được gia hạn thời gian phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa đến ngày 30-10-2025. Đối với dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại 15–17 Trường Chinh và dự án đầu tư tại khu vực khách sạn Sê San, thời gian xin gia hạn đến ngày 30-11-2025.

Dự án đầu tư tại khu vực khách sạn Sê San và lân cận được xin gia hạn thời gian phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến ngày 30-11-2025. Ảnh: Duy Minh

Theo UBND phường Pleiku, việc yêu cầu thời hạn hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trong tháng 9-2025 là quá gấp, khối lượng công việc lớn, cần sự phối hợp của nhiều sở, ngành như Sở Xây dựng, Sở Tài chính. Đồng thời, Quy hoạch chung phường Pleiku hiện vẫn đang trong giai đoạn chờ phê duyệt, vì vậy việc điều chỉnh các dự án cần bám sát để tránh phải thay đổi nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại 15–17 Trường Chinh cũng được xin gia hạn thời gian phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến ngày 30-11-2025. Ảnh: Duy Minh

Trong thời gian được gia hạn, UBND phường Pleiku cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy phường và các sở, ngành liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Việc gia hạn này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Pleiku triển khai đồng bộ với Quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.