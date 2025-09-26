Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc

(GLO)- Sáng 26-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam (KOVERA) do ông Kwon Sung Taek-Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tổng quan về tỉnh Gia Lai và các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (trái) khẳng định Gia Lai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Hàn Quốc xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Ảnh: N.H

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông-Tây, Bắc-Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong.

Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn được lãnh đạo tỉnh Gia Lai quan tâm, tạo điều thuận lợi để xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Tỉnh đã và đang đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông mang tính kết nối, cảng biển nước sâu, sân bay, các khu công nghiệp…

“Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là động lực phát triển, với phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”-Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Kim Il Wan-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và phát triển Kim Khang. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, ông Kwon Sung Teak-Chủ tịch KOVECA-nhìn nhận: Gia Lai có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đồng thời, bày tỏ mong muốn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ nhiều hơn để các nhà đầu tư Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận các chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh.

Còn ông Kim Il Wan-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và phát triển Kim Khang, đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị được thuê đất với diện tích khoảng 10 ha tại Khu công nghiệp Phù Mỹ để đầu tư dự án điện năng lượng. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư các bước để xây dựng dự án đầu tư và xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao thiện chí của các nhà đầu tư Hàn Quốc; đồng thời, cam kết cùng đồng hành với nhà đầu tư xúc tiến các dự án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hiệp hội KOVECA tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc đến tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các sở, ngành hướng dẫn các thủ tục cần thiết.