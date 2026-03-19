Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm việc với đoàn công tác Trung ương về tín dụng chính sách

(GLO)- Chiều 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã có buổi làm việc với đoàn công tác liên bộ Trung ương về kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác liên bộ gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước do ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) dẫn đầu đã nghe báo cáo kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, sau sáp nhập, Gia Lai có diện tích hơn 21.570 km², dân số trên 3,4 triệu người với gần 853 nghìn hộ; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 21%. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,18%, hộ cận nghèo còn 4,57%.

Sau 23 năm thực hiện Nghị định số 78, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2003 đến nay, tổng doanh số cho vay đạt hơn 47.500 tỷ đồng với gần 1,8 triệu lượt hộ được vay vốn. Nguồn vốn này đã tạo việc làm cho hơn 199 nghìn lao động; hỗ trợ trên 185 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gần 585 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và hơn 23 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, cùng nhiều căn nhà ở xã hội.

Hiện tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.300 tỷ đồng, với trên 258 nghìn hộ còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,054%, nợ khoanh 0,065%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, các đối tượng yếu thế luôn cần được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh Nghị định số 78 phù hợp với bối cảnh mới; trong đó, chú trọng bổ sung nguồn lực, nâng mức cho vay, mở rộng đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế xử lý nợ rủi ro theo hướng minh bạch, rút gọn quy trình và tăng cường phân cấp cho địa phương.

Đánh giá tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) Nguyễn Việt Hưng ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai tín dụng chính sách an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý chặt chẽ nguồn vốn; bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp, làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tín dụng phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tại xã Vân Canh.