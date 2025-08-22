Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Chiều 21-8, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng 2 xã Ayun, Đak Sơ Mei trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời phối hợp điều tra, xử lý các vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tham dự có lãnh đạo Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, chính quyền xã Ayun, xã Đak Sơ Mei; đại diện Công an và Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa, Mang Yang…

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hiện đang quản lý, bảo vệ hơn 41.913 ha rừng trải dài ở 47 tiểu khu. Tại xã Đak Sơ Mei có 3 tiểu khu với diện tích hơn 3.426 ha, còn tại xã Ayun có 7 tiểu khu với diện tích hơn 5.240 ha.

Hệ sinh thái rừng nơi đây chủ yếu là rừng xanh hỗn giao cây lá rộng, có nguồn gen động, thực vật phong phú, đa dạng, mang giá trị kinh tế, bảo tồn và nghiên cứu khoa học. Về thực vật, có nhiều loài quý như pơ mu, giổi, thông 5 lá, sao xanh, trắc bách diệp, lan kim tuyến, vàng đắng, sâm cau, sâm khỏe, nấm linh chi... Về động vật, có voọc chà vá chân xám, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, vượn, hổ mang chúa…

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh định vị GPS cầm tay trong quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: N.D

Mặc dù nguồn tài nguyên rừng và đất rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại. Các đối tượng thường lợi dụng ban đêm men theo đường mòn, lối nhỏ ở khu vực giáp ranh để khai thác, vận chuyển, tàng trữ gỗ trái phép; đồng thời săn bắn, bẫy bắt và mua bán động vật rừng. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn sử dụng súng săn, súng tự chế, ken cây hoặc lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Vì vậy, để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và điều tra xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa Vườn với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng 2 xã.

Người dân xã Ayun phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

﻿Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: N.D

Nội dung quy chế phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ phát triển rừng; phòng-chống cháy rừng; xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng tận gốc; phối hợp điều tra, xử lý hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trên cơ sở đó, góp phần hạn chế việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật cũng như săn bắn động vật rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương trong lâm phần của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ký kết quy chế phối hợp với lãnh đạo

﻿và lực lượng chức năng xã Ayun. Ảnh: N.D

Đặc biệt, lãnh đạo Vườn, lãnh đạo UBND 2 xã và lực lượng chức năng thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, huy động Công an, dân quân tự vệ và người dân cùng tham gia điều tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại tài nguyên rừng và động vật rừng theo quy định pháp luật.