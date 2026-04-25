Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung Tây Nguyên; lãnh đạo xã Đak Đoa, Ia Băng; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang cùng 50 hộ nông dân ở 2 xã.

Vụ Đông Xuân 2025-2026, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung Tây Nguyên triển khai mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16 với diện tích 0,5 ha trên ruộng của ông Buân, thuộc cánh đồng Kơ Dơ (thôn Dôr 2, xã Đak Đoa).

Ông Buân phấn khởi chuẩn bị thu hoạch giống lúa nước chất lượng cao TBR16. Ảnh: N.D

Quá trình gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch giống lúa TBR16 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), cây mọc khỏe, chống chịu hạn tốt, ít sâu bệnh gây hại, cứng cây chống đổ ngã… Thời gian sinh trưởng đến thu hoạch khoảng 95 ngày, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; năng suất ước đạt 70 tạ/ha.

Nông dân 2 xã Đak Đoa và Ia Băng tham quan thực tế mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16 tại cánh đồng Kơ Dơ. Ảnh: N.D

Tại hội thảo, nhiều hộ dân là người dân tộc thiểu số tại 2 xã Đak Đoa và Ia Băng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lúa nước chất lượng cao.

Các hộ dân đề nghị Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục nhân rộng mô hình sử dụng giống lúa TBR16 và các giống lúa nước chất lượng cao khác của Tập đoàn ThaiBinh Seed để người dân học tập, đưa vào sản xuất đại trà, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa, gạo trong những năm tới.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

