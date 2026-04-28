Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai: Chủ động điều tiết, đảm bảo nguồn nước tưới

(GLO)- Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã chủ động điều tiết, vận hành hiệu quả các công trình, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Theo thống kê, vụ Đông xuân năm nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thực hiện tưới hơn 20.257 ha cây trồng các loại, đạt 102% kế hoạch đề ra. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, đặc biệt tại các khu vực sản xuất trọng điểm phía Tây tỉnh.

Đáng chú ý, toàn bộ diện tích cây trồng nằm trong vùng tưới do Công ty quản lý đều được cung cấp nước đầy đủ, đúng lịch thời vụ, không xảy ra tình trạng thiếu nước như những năm trước.

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga duy trì cung cấp nước tưới cho người dân xã Chư Pưh sản xuất.

Hiện nay, Công ty đang quản lý, khai thác hệ thống gồm 18 hồ chứa nước, 28 đập dâng và 4 trạm bơm điện cùng mạng lưới kênh mương trải rộng trên nhiều địa bàn. Các công trình này không chỉ phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cấp nguồn nước thô cho các nhà máy nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân tại nhiều xã, phường.

Trong quá trình vận hành, đơn vị đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước tại từng công trình để xây dựng phương án cấp nước phù hợp. Việc phân phối nước được thực hiện theo kế hoạch cụ thể, ưu tiên các khu vực sản xuất lúa nước, cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu và các vùng có nguy cơ thiếu nước cao. Nhờ đó, nguồn nước được sử dụng hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí hoặc tranh chấp trong quá trình sử dụng.

Kênh chính hồ chứa Ia Mơr cung cấp nước tưới trên cánh đồng xã biên giới Ia Mơ. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Lương - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai - cho biết: Đến thời điểm này, đơn vị cơ bản đã hoàn thành công tác tưới vụ Đông Xuân 2025-2026. Một số công trình vẫn đang tiếp tục phục vụ tưới đợt 3 cho cây cà phê và hồ tiêu nhằm đảm bảo sinh trưởng trong giai đoạn quan trọng. Đối với cây lúa nước, phần lớn diện tích đã chín và bước vào thu hoạch, số còn lại đang trong giai đoạn làm đòng, phát triển ổn định nhờ nguồn nước được đảm bảo.

Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty còn đảm bảo cung cấp nguồn nước thô cho 4 nhà máy nước sinh hoạt tại các hồ chứa lớn như Ia Mlá, Ayun Hạ, Ia Ring và đập dâng Ia Rbol. Đây là nguồn cấp nước quan trọng, góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi tại khu vực Tây Gia Lai vẫn còn gặp không ít khó khăn. Sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, một số địa phương chưa kịp thành lập hoặc củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở, dẫn đến việc phối hợp điều tiết nước chưa thật sự đồng bộ.

Nguồn nước tưới từ hồ chứa Ayun Hạ cung cấp nước tưới thường xuyên cho người dân sản xuất. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, tình trạng gieo trồng không theo khung thời vụ chung, tranh chấp nguồn nước hoặc tự ý vận hành lấy nước không theo kế hoạch vẫn còn xảy ra ở một số nơi, gây ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống.

Trước thực tế đó, Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, đúng quy định. Đồng thời, đơn vị cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương sớm thành lập, củng cố các tổ thủy lợi cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý và khai thác công trình.

Theo ông Nguyễn Văn Lương - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, bên cạnh giải pháp quản lý, Công ty cũng đề xuất đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số công trình trọng điểm đã xuống cấp như hồ Ia Glai, hệ thống kênh Đông - kênh Tây hồ Ia Glai, hồ Tân Sơn, Ia Dreh, Biển Hồ B, Ia Mlá…

“Việc cải tạo, nâng cấp các công trình này không chỉ đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ mà còn nâng cao năng lực trữ nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất trong những năm tới” - ông Lương cho biết thêm.

Ngoài ra, việc hoàn thiện hệ thống kênh tưới tại các công trình mới xây dựng cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng diện tích tưới chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đầu tư mở rộng kênh tưới nội đồng cánh đồng phường An Phú trong vụ Đông xuân 2025-2026. Ảnh: N.D

Hướng tới vụ Mùa 2026, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã xây dựng kế hoạch dự kiến tưới cho hơn 12.848 ha cây trồng tại các khu vực có công trình thủy lợi. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cân đối nguồn nước hợp lý giữa các vùng, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và các cây trồng chủ lực, đảm bảo phục vụ sản xuất một cách hiệu quả, bền vững.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong quản lý và vận hành, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước tưới, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.