Vận hành điều tiết nước hồ thủy lợi Ayun Hạ ứng phó với bão số 13

(GLO)- Ngày 6-11, tại Công văn số 4773/BCH-PCTT, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thực hiện vận hành điều tiết nước hồ thủy lợi Ayun Hạ nhằm ứng phó với bão số 13.

Theo đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ do bão số 13 gây ra và bảo đảm an toàn hồ chứa và phù hợp theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tăng dần lưu lượng qua hồ chứa nước Ayun Hạ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất của hồ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, với lưu lượng qua hồ không lớn hơn 400m3/s.

Toàn cảnh tràn xả lũ hồ Ayun Hạ.

Khi mực nước trạm thủy văn Ayun Pa gần đạt Báo động 2, thực hiện giảm dần lưu lượng qua hồ, chuyển sang trạng thái vận hành hồ giảm lũ vùng hạ du và bảo đảm an toàn cho công trình.

Bắt đầu điều tiết từ 7 giờ ngày 6-11 đến 7 giờ ngày 8-11.

UBND các xã, phường thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin kịp thời về việc điều tiết nước hồ chứa. Kiểm tra, tháo dỡ các công trình, vật cản ảnh hưởng đến thoát lũ. Thường xuyên theo dõi diễn biễn mực nước trên sông. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết, số liệu quan trắc hồ Ayun Hạ lúc 13 giờ ngày 5-11-2025: Mực nước hồ là 202,32 m/204,00 m (MNDBT); lưu lượng đến hồ: 57,22 m3/s.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 5-11 tại trạm thủy văn Ayun Pa là 150,3 m (dưới mức báo động I là 2,7 m).

Theo Bản tin số 03-CBLU/ĐGL ngày 5-11-2025 của Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai về cảnh báo Khí tượng Thủy văn hồ chứa Ayun Hạ: Dự báo lưu lượng lớn nhất về hồ Ayun Hạ có khả năng đạt từ 500 - 600 m3/s, tập trung vào đêm ngày 6-11 và rạng sáng ngày 7-11.