Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Vận hành điều tiết nước hồ thủy lợi Ayun Hạ ứng phó với bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-11, tại Công văn số 4773/BCH-PCTT, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thực hiện vận hành điều tiết nước hồ thủy lợi Ayun Hạ nhằm ứng phó với bão số 13.

Theo đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ do bão số 13 gây ra và bảo đảm an toàn hồ chứa và phù hợp theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tăng dần lưu lượng qua hồ chứa nước Ayun Hạ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất của hồ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, với lưu lượng qua hồ không lớn hơn 400m3/s.

389af-2jpg.jpg
Toàn cảnh tràn xả lũ hồ Ayun Hạ.

Khi mực nước trạm thủy văn Ayun Pa gần đạt Báo động 2, thực hiện giảm dần lưu lượng qua hồ, chuyển sang trạng thái vận hành hồ giảm lũ vùng hạ du và bảo đảm an toàn cho công trình.

Bắt đầu điều tiết từ 7 giờ ngày 6-11 đến 7 giờ ngày 8-11.

UBND các xã, phường thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin kịp thời về việc điều tiết nước hồ chứa. Kiểm tra, tháo dỡ các công trình, vật cản ảnh hưởng đến thoát lũ. Thường xuyên theo dõi diễn biễn mực nước trên sông. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết, số liệu quan trắc hồ Ayun Hạ lúc 13 giờ ngày 5-11-2025: Mực nước hồ là 202,32 m/204,00 m (MNDBT); lưu lượng đến hồ: 57,22 m3/s.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 5-11 tại trạm thủy văn Ayun Pa là 150,3 m (dưới mức báo động I là 2,7 m).

Theo Bản tin số 03-CBLU/ĐGL ngày 5-11-2025 của Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai về cảnh báo Khí tượng Thủy văn hồ chứa Ayun Hạ: Dự báo lưu lượng lớn nhất về hồ Ayun Hạ có khả năng đạt từ 500 - 600 m3/s, tập trung vào đêm ngày 6-11 và rạng sáng ngày 7-11.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null