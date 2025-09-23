Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Ba

(GLO)- Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện nay, mực nước trên sông Ba tại trạm Ayun Pa đang lên và xuất hiện lũ.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 23-9 mực nước lũ tại Trạm thủy văn Ayun Pa đạt 152,54 m dưới mức báo động 1 là 0,46 m.

Mực nước tại trạm Ayun Pa có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ đạt xấp xỉ mức báo động 1. Ảnh minh họa



Trong khoảng những giờ tới, mực nước tại trạm Ayun Pa có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ đạt xấp xỉ mức báo động 1. Trong 6-12 giờ tới, mực nước giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông Ba, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Ia Pa, Ayun Pa... Do đó, cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Lũ sẽ ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống, sản xuất của dân cư ở các bãi bồi, các vùng trũng thấp ven sông Ba, gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống, kênh dẫn thủy lợi tại các khu dân cư dọc theo sông Ba. Các cơ quan chức năng và người dân cần chú ý để chủ động các phương án phòng-chống.