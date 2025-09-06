Danh mục
Cảnh báo lũ trên sông Ba

Cảnh báo lũ trên sông Ba
(GLO)- Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện nay, lúc 15 giờ ngày 6-9, mực nước lũ tại Trạm Thủy văn Ayun Pa đạt 153,18 m, ở trên mức báo động 1 là 0,18 m.

Dự báo, mực nước tại trạm Ayun Pa có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ đạt mức trên báo động 1 từ 0,2-0,3 m. Trong 3-6 giờ tới, mực nước sẽ giảm dần.

image-9.jpg
Ảnh minh họa: NDCC

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông Ba, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Ia Pa, Ayun Pa... Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Lũ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống, sản xuất của dân cư ở các bãi bồi, các vùng trũng thấp ven sông Ba, gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống, kênh dẫn thủy lợi tại các khu dân cư dọc theo sông Ba. Do đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần chú ý đề phòng.

