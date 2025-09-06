Nhiều xã phía Tây Gia Lai bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ

(GLO)- Do mưa lớn kéo dài từ tối 5-9, nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa và Pờ Tó bị ngập sâu. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nhiều khu vực tại buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu do mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, mưa lớn từ tối 5-9 đến sáng 6-9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.

Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời lương thực lên trên nhà sàn. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình đó, lãnh đạo xã Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó; huy động lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương cho biết: Cùng với triển khai cấp bách công tác ứng phó, xã cũng đang khẩn trương rà soát, đề xuất tỉnh phê duyệt dự án tái định cư cho các hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt hàng năm.

Nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Ia Hiao bị ngập sâu. Ảnh: ĐVCC

Mưa lớn cũng khiến ngầm tràn qua các thôn: Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du, Bi Giông (xã Pờ Tó) bị ngập sâu. Đây là lần thứ 2 trong tuần, các ngầm tràn này bị ngập do mưa lũ. Việc ngập ngầm tràn khiến hàng trăm hộ dân của các thôn bị cô lập, không thể đi lại.

Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài thì nhiều học sinh trong thôn sẽ không thể đến trường. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu kiên cố thay cho ngầm tràn để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống.

Trước đó, ngày 29-8, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập làm trôi đất đá, sạt lở. Sau khi nước rút, xã huy động hơn 50 người san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục ngập sâu 1,5m.

Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.

Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Ảnh: Người dân cung cấp



Được biết, sau sự cố sạt lở ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2, sáng 5-9, đoàn công tác Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Anh Thái làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế công trình.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt cho người dân vào mùa mưa lũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trước mắt, Sở sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương về giải pháp gia cố lại đoạn ngầm tràn. Về lâu dài, Sở đề xuất đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố tại đây.