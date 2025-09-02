Danh mục
Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 đã thông xe trở lại

(GLO)- Chiều 1-9, ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã thông xe trở lại sau 3 ngày bị chia cắt do sạt lở.

Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 đã thông xe trở lại. Ảnh: Hòa Bình

Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu, gia cố lại đoạn ngầm tràn bị sạt lở. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay giúp sức của các lực lượng, chiều 1-9, ngầm tràn đã thông xe trở lại trong niềm vui của người dân.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Lê Tiến Mạnh, việc gia cố lại ngầm tràn chỉ mang tính chất tạm thời. Nếu mưa lũ xảy ra, ngầm tràn có thể tiếp tục bị hư hỏng. Về lâu dài, chính quyền địa phương mong muốn tỉnh quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo lưu thông.

Như đã đưa tin, ngày 30-8, do ảnh hưởng mưa lũ, ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở nghiêm trọng khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập.

null