Công an xã Ia Pa hỗ trợ khắc phục sạt lở tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2

(GLO)- Sáng 31-8, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền, nhân dân gia cố lại ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2, đảm bảo cho các phương tiện giao thông nhỏ và người dân có thể qua lại an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa phối hợp hỗ trợ gia cố ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Ảnh: Hòa Bình

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, ngày 30-8, do ảnh hưởng mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 hộ dân trong thôn bị cô lập.

Ngay sau khi nước rút, Công an xã đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục sự cố bằng cách dùng bao cát gia cố tạm thời ngầm tràn, tạo điều kiện cho người và các phương tiện giao thông nhỏ có thể qua lại.

Bà con phấn khởi vì ngầm tràn được gia cố tạm, người và phương tiện nhỏ có thể qua lại an toàn. Ảnh: H.P

Trong quá trình gia cố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc, dắt xe, cõng người già yếu qua ngầm tràn đảm bảo an toàn. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, tăng cường niềm tin của người dân với Đảng.

Được biết, song song với công tác sửa chữa ngầm tràn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an xã Ia Pa tiếp tục hỗ trợ người dân cấp đổi thẻ đảng viên cũng như cấp phát 100.000 đồng của Chính phủ để người dân ăn Tết độc lập. Tất cả đều nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.