Công an xã Ia Pa hỗ trợ khắc phục sạt lở tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2

(GLO)- Sáng 31-8, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền, nhân dân gia cố lại ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2, đảm bảo cho các phương tiện giao thông nhỏ và người dân có thể qua lại an toàn.

gen-h-123.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa phối hợp hỗ trợ gia cố ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Ảnh: Hòa Bình

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, ngày 30-8, do ảnh hưởng mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 hộ dân trong thôn bị cô lập.

Ngay sau khi nước rút, Công an xã đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục sự cố bằng cách dùng bao cát gia cố tạm thời ngầm tràn, tạo điều kiện cho người và các phương tiện giao thông nhỏ có thể qua lại.

gen-h-1234.jpg
Bà con phấn khởi vì ngầm tràn được gia cố tạm, người và phương tiện nhỏ có thể qua lại an toàn. Ảnh: H.P

Trong quá trình gia cố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc, dắt xe, cõng người già yếu qua ngầm tràn đảm bảo an toàn. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, tăng cường niềm tin của người dân với Đảng.

Được biết, song song với công tác sửa chữa ngầm tràn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an xã Ia Pa tiếp tục hỗ trợ người dân cấp đổi thẻ đảng viên cũng như cấp phát 100.000 đồng của Chính phủ để người dân ăn Tết độc lập. Tất cả đều nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Từ thiện

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Từ thiện

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null