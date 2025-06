Cẩn trọng khi qua ngầm tràn mùa mưa lũ

Những vụ tai nạn đau lòng

Đã gần 1 năm trôi qua, song người dân xã Đăk Hlơ (nay là xã Kông Bơ La, huyện Kbang) vẫn chưa quên vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 29-8-2024. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút, 2 chị em H.L.N. (SN 2013) và H.T.Đ. (SN 2021, thôn 1, xã Đăk Hlơ) sang chơi ở nhà bà ngoại tại thôn 2. Khi qua ngầm tràn Đăk Hlơ, 2 em không may bị nước cuốn trôi.

Đã có nhiều tai nạn đau lòng đã xảy ra khi người dân chủ quan đi qua các ngầm tràn vào mùa mưa lũ. Ảnh: Minh Phương

Tháng 10-2023, tại ngầm tràn thuộc khu vực làng Lợk (xã Kông Bơ La) cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Anh Đ.L. (làng Lợk) điều khiển xe máy chở theo ông T.M. (thôn 2, xã Nghĩa An) đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Ông T.M. may mắn bơi được vào bờ, còn anh Đ.L. tử vong.

Theo ông Phạm Thành Nhân-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Kbang: Trên địa bàn huyện có rất nhiều ngầm tràn, đập tràn. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao và chảy xiết rất nguy hiểm. “Để phòng ngừa rủi ro trong mùa mưa lũ năm nay, địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra các công trình, kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng. Đồng thời, triển khai các phương án sẵn sàng khắc phục các sự cố về cầu, đường khi mưa bão, ngập lụt xảy ra. Đối với các hạng mục phức tạp, chúng tôi phối hợp với Sở Xây dựng khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo giao thông thông suốt”-ông Nhân cho biết.

Mưa bão khiến ngầm tràn thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) bị ngập, nguy cơ chia cắt dân cư Ảnh: Vũ Chi

Tương tự, ông Hoàng Hồng Tú-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Ia Pa-thông tin: Trên địa bàn huyện có 9 ngầm tràn. Các ngầm tràn về cơ bản đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện vào thời điểm lượng mưa chưa nhiều, nước chưa chảy xiết. Thế nhưng, mỗi khi có mưa lớn, đây lại là cái bẫy nguy hiểm cho những ai cố tình vượt qua. Do vậy, UBND huyện luôn chỉ đạo các xã triển khai các phương án ứng phó khi mưa bão, ngập lụt xảy ra. Đồng thời, bố trí biển báo, lực lượng dân quân, Công an xã kịp thời điều tiết phương tiện khi có sự cố xảy ra, đảm bảo ATGT cho người và phương tiện lưu thông.

Nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Mới bước vào đầu mùa mưa lũ năm nay nhưng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn gây ngập úng, chia cắt giao thông. Điển hình, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến rạng sáng 11-6 trên địa bàn huyện Phú Thiện khiến nước dâng cao chia cắt tuyến quốc lộ 25 tại vị trí cầu Plei Lôk (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ). Nhiều điểm khác trên quốc lộ 25 cũng bị ngập, khiến giao thông từ hướng huyện Krông Pa lên TP. Pleiku bị tê liệt hàng giờ, xe cộ ùn ứ kéo dài.

Được biết, cầu Plei Lôk đang được sửa chữa nâng cấp, đơn vị thi công đã làm đường tạm để lưu thông. Tuy nhiên, mưa lớn khiến đường tạm bị ngập sâu, gây ách tắc. Để ứng phó, Sở Xây dựng đã vận chuyển các dầm cầu lắp ghép thành làn đường tạm trên mặt cầu, đảm bảo cho phương tiện qua lại ngay cả khi nước dâng ngập đường tạm.

Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) để đảm bảo an toàn, không cho phương tiện qua lại. Ảnh: H.H

Cùng thời điểm, mưa lớn kéo dài cũng đã khiến ngầm tràn qua suối Đăk Pi Hao dẫn vào thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn 319 hộ dân. Chính quyền xã đã huy động lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn để ngăn không cho người dân tự ý vượt qua. Đáng chú ý, sau cơn mưa lớn nói trên, ngầm tràn này bị hư hỏng nặng.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Ia Pa cho biết: Ngay sau khi nước rút, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Kim Tân tạm khắc phục sạt lở bằng đất cấp phối để tiện việc đi lại cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các phòng ban liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng ngầm Đăk Pi Hao để đề xuất giải pháp sửa chữa khẩn cấp các hạng mục như: gia cố mặt đường, mái taluy, chân khay dài 80 m bằng bê tông mác 300.

Đoạn ngầm tràn thôn Mơ Nang (xã Kim Tân) bị nước lũ cuốn trôi đã được sửa chữa lại nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Ảnh: Vũ Chi

Theo rà soát của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 15 điểm trọng yếu có nguy cơ mất ATGT mỗi khi vào mùa mưa lũ. Những vị trí này thuộc các tuyến tỉnh lộ: 661, 662B, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 670B và các quốc lộ: 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông và đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông.

Theo đó, Sở Xây dựng cùng với các đơn vị quản lý đường bộ xác định những vị trí xung yếu và các sự cố có thể xảy ra, từ đó xác định công việc cụ thể cho từng tuyến đường phải thực hiện ngay trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đường bộ, cầu, cống…, đặc biệt là các công trình xây dựng, kịp thời phát hiện các sự cố để có phương án xử lý kịp thời ngay từ đầu, không để sự cố diễn biến phức tạp.

Ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: “Để chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, Sở đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và sửa chữa các sự cố hư hỏng trên các tuyến đường. Đồng thời, bố trí lực lượng dân quân, Công an xã kịp thời điều tiết phương tiện, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông khi có sự cố xảy ra. Sở cũng đã xây dựng các phương án ứng phó với các sự cố cầu, đường do mưa lũ gây ra, đặc biệt lưu ý các vị trí nguy hiểm như cầu tràn, cầu độc đạo, cầu treo dân sinh, mái taluy có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và sinh hoạt của người dân”.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không tự ý đi qua ngầm tràn khi nước lớn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Lực lượng Thanh tra tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các sự cố do mưa bão gây ra; tổ chức phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông.