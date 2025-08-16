Gia Lai: Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 300 người dân xã Ân Tường

(GLO)-Ngày 15 và 16-8, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn phối hợp với Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai.

Chương trình diễn ra tại trụ sở UBND xã Đak Mang cũ, với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng do Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn tài trợ. Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đã khám các chuyên khoa nội, da liễu; đồng thời thực hiện siêu âm, đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng và sàng lọc để phát hiện sớm bệnh mạn tính.

Khoảng 40 loại thuốc và vitamin thiết yếu được cấp miễn phí, gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng sinh, thuốc bổ gan, bổ sung canxi và vitamin… giúp người dân điều trị bệnh thông thường, nâng cao sức đề kháng.

Bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương ﻿Quy Hòa siêu âm cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động không chỉ cải thiện sức khỏe cho người dân vùng khó khăn mà còn góp phần phát hiện sớm bệnh tật để kịp thời điều trị.