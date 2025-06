Tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Những ngày qua, khu vực các huyện miền núi biên giới Tương Dương, Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An có mưa to. Đặc biệt, vào các ngày 28, 29/5 và tối 4/6, mưa rất to đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 16.