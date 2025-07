Gia Lai: Dự báo nắng nóng tại một số khu vực, đề phòng hỏa hoạn

Dự báo trong ngày 15 và 16-7, tại một số khu vực của tỉnh Gia Lai có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ảnh minh họa: M.T

Theo đó, trong ngày, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ghi nhận lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C (Canh Thuận 37.1 độ C); độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Trong ngày 15 và 16-7, dự báo một số khu vực trong tỉnh có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài đến ngày 19-7, sau đó có xu hướng dịu dần.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, vì vậy, người dân cần chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

* Một số khu vực ảnh hưởng nắng nóng: