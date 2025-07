Vùng biển Gia Lai gió giật cấp 7-8, phía Tây tỉnh đề phòng mưa giông

Cụ thể, dự báo đêm 31-7 và ngày 1-8, vùng biển ven bờ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5-3 m. Vùng biển ngoài khơi có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Đêm 1-8 và ngày 2-8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng gió to, sóng lớn. Ảnh: P.V

Do đó, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các địa phương cũng như người dân cần đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.

Còn trên khu vực đất liền, qua theo dõi trên ảnh ra đa, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa trên khu vực các phường, xã: Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Lơ Pang, Ia Băng, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Hội Phú, Gào, Chơ Long.

Hiện những vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Ly, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Pnôn, Ia Dom, Kon Chiêng, Ia Boòng, Ia Pia, Ia Púch, Ia Le, Chư Sê, Ia Ko, AlBá, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Kbang, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, An Khê, An Bình, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Tul, Chư A Thai, An Toàn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân cần chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.