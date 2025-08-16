Nhiệt độ tại các khu vực của tỉnh Gia Lai cao hơn trung bình nhiều năm

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trong nửa đầu tháng 8-2025 cao hơn từ 0,5-2,2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng 6 ở mức xấp xỉ so với với trung bình nhiều năm (TBNN); tháng 7 ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN với chuẩn sai từ 0.1 đến 1 độ C. Còn trong nửa đầu tháng 8-2025, khu vực phía Tây và giữa tỉnh ở mức cao hơn từ 1.7-2.2 độ C so với TBNN; khu vực phía Đông tỉnh cao hơn từ 0.5-2.2 độ C so với TBNN.

Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 9 đến tháng 11-2025.

Dự báo, trong tháng 9-2025, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Không khí lạnh năm nay dự báo sẽ hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng cường độ từ tháng 11. Đồng thời, có khả năng xuất hiện 4-6 đợt mưa lớn diện rộng gây lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tập trung trong tháng 10 và 11. Mưa lớn cục bộ, giông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng dự báo xu thế thời tiết, khí hậu từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026. Trong đó, xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 12-2025 đến 2-2026, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Trong khoảng thời gian này, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,2 cơn).

Trong tháng 12 còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực phía Đông của tỉnh. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất; có khả năng xuất hiện những ngày rét về đêm và sáng sớm ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Cùng với đó, có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh trên khu vực tỉnh Gia Lai.