Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Nhiệt độ tại các khu vực của tỉnh Gia Lai cao hơn trung bình nhiều năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trong nửa đầu tháng 8-2025 cao hơn từ 0,5-2,2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng 6 ở mức xấp xỉ so với với trung bình nhiều năm (TBNN); tháng 7 ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN với chuẩn sai từ 0.1 đến 1 độ C. Còn trong nửa đầu tháng 8-2025, khu vực phía Tây và giữa tỉnh ở mức cao hơn từ 1.7-2.2 độ C so với TBNN; khu vực phía Đông tỉnh cao hơn từ 0.5-2.2 độ C so với TBNN.

anh-man-hinh-2025-08-15-luc-204807.png
Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 9 đến tháng 11-2025.

Dự báo, trong tháng 9-2025, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Không khí lạnh năm nay dự báo sẽ hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng cường độ từ tháng 11. Đồng thời, có khả năng xuất hiện 4-6 đợt mưa lớn diện rộng gây lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tập trung trong tháng 10 và 11. Mưa lớn cục bộ, giông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng dự báo xu thế thời tiết, khí hậu từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026. Trong đó, xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 12-2025 đến 2-2026, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Trong khoảng thời gian này, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,2 cơn).

img-4969.jpg
Không khí lạnh năm nay dự báo sẽ hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng cường độ từ tháng 11. Ảnh: P.V

Trong tháng 12 còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực phía Đông của tỉnh. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất; có khả năng xuất hiện những ngày rét về đêm và sáng sớm ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Cùng với đó, có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh trên khu vực tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó bão WIPHA

Chủ động ứng phó bão WIPHA

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 19/7, tâm bão số 3 (WIPHA) nằm ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc và 117,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10–11 (tức 89–117 km/h), giật cấp 14. 

null