Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ chiều ngày 18-8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cụ thể, qua theo dõi, hồi 7 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 08h00 ngày 18-8-2025.

Dự báo ngày 18 và 19-8, vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền từ chiều 18-8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 18-8 đến sáng 20-8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Ngày và đêm 18-8, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Ngày 18-8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.