Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(GLO)- Ngày 17-8, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-Ủy viên Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã ban hành công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và thực hiện Công điện số 5630/CĐ-BNNMT ngày 16-8-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với ATNĐ trên biển Đông; Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển... khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Đồng thời, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 16,0-20,5 độ Vĩ Bắc, 107,0-113,0 độ Kinh Đông. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Hướng di chuyển của ATNĐ. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Hồi 13 giờ ngày 17-8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của ATNĐ, ở vùng biển phía Tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m.

Từ sáng 18-8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Toàn tỉnh có khoảng 5.988 tàu cá đang hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến và tham gia khai thác thủy hải sản ở các ngư trường từ Nghệ An đến Kiên Giang, vùng biển Hoàng Sa đến Bắc Biển Đông, vùng biển giữa Hoàng Sa-Trường Sa và khu vực quần đảo Trường Sa.