Áp thấp nhiệt đới vào khu vực đất liền, gió giật cấp 8

(GLO)- Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19-8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Cụ thể, hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

anh-man-hinh-2025-08-19-luc-084121.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 19-8-2025.

Trên biển, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày 19-8 có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm 19-8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

