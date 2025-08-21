Danh mục
Cảnh báo mưa giông diện rộng trên biển và đất liền khu vực tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 21-8, khu vực trên biển và đất liền sẽ có mưa rào và giông.

Cụ thể, dự báo ngày 21-8, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, qua theo dõi trên ảnh ra đa và ảnh mây vệ tinh cho thấy những vùng mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã sau: Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Đak Đoa, Ia Băng, KDang, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, AlBá, Hội Phú, Gào, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, An Khê, An Bình, Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Ayun Pa, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rsai, An Lão, An Hòa, An Vinh, An Toàn, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Xuân An, Hội Sơn, Cát Tiến, Ngô Mây, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Đông, Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây. Hiện tại, mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

img-4995.jpg
Khu vực đất liền tỉnh Gia Lai dự báo có mưa giông trong ngày 21-8. Ảnh: P.V

Hiện tại đến 4 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã lân cận: Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Ia Ly, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan, Mang Yang, Ayun, Kon Gang, Đak Sơmei, Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Đak Rong, Krong, Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, Vạn Đức, Ân Hảo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Đề Gi, Hòa Hội, Bình An, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

