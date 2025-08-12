Danh mục
Gia Lai: Ngư dân tử vong trên biển, nghi đột quỵ

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tối 11-8, tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, trong lúc chèo thúng đánh cá trên biển, một ngư dân đã tử vong, nghi do đột quỵ.

Ngư dân tử vong được xác định là ông P.V.N. (SN 1969, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, lúc 13 giờ 15 phút ngày 10-8, tàu cá BĐ 96752-TS (trên tàu có 7 thuyền viên; do bà T.T.S. làm chủ, ông N.V.C. (cùng ở phường Hoài Nhơn Đông) làm thuyền trưởng) đang hoạt động ở vùng biển cách vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 386 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này, thuyền viên N. đang chèo thúng đánh cá thì bất ngờ tử vong.

Tàu đang đưa nạn nhân về bờ, dự kiến đến ngày 14-8 sẽ về đến bãi ngang phường Hoài Nhơn Đông.

Ngư dân tử vong dự kiến được tàu cá BĐ 96752-TS đưa về tới đất liền vào ngày 14-8 (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

* Trong một diễn biến khác, lúc 4 giờ ngày 8-8, khi đang hoạt động tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 246 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Đá Lát-quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý theo hướng Tây Bắc, tàu cá BĐ 95909-TS bị hỏng máy thả trôi trên biển. Sau đó, tàu cá BĐ 96888-TS do ông Vĩnh Văn Non làm chủ, trú cùng địa phương đã tiếp cận hỗ trợ lai dắt về đến cảng Hòn Rớ, Nha Trang an toàn lúc 3 giờ ngày 11-8.

Được biết, tàu cá BĐ 95909-TS do ông Nguyễn Chí Thuận (ở phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên.

null