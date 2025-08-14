Danh mục
Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tính từ tháng 4-2025 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã nhận được hơn 600 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, một số đơn vị đã ký cam kết hỗ trợ và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để chuyển tiền ủng hộ.

z6906572357930-dca757eb8317fd3078bd3a9d3be77997.jpg
Công trình khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân đang được xây dựng tại khu đất cạnh Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo. Ảnh: Như Nguyện

Hiện công trình khu vực phòng chờ đang được triển khai xây dựng trên khu đất cạnh Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo để tiện cho người thân tá túc trong quá trình chăm sóc người bệnh. Kinh phí xây dựng ước khoảng 800 triệu đồng.

Trong khu vực phòng chờ, Bệnh viện dự kiến bố trí chỗ nghỉ ngơi, khu vệ sinh, có ti vi và hệ thống loa kết nối để thông báo tình hình bệnh nhân đến người thân.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025.

null