Khám bệnh, cấp thuốc và tặng 200 suất quà cho người dân xã Ia Khươl

(GLO)- Sáng 17-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Khươl.

Người dân xã Ia Khươl được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Theo đó, 400 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được khám tổng quát, siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, tư vấn chế độ dinh dưỡng và cấp thuốc miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 200 suất quà (gồm gạo, dầu ăn, đường, nước tương, quần áo, mền), trị giá 250.000 đồng/suất, đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Ban tổ chức trao 200 suất quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Khươl. Ảnh: Ngọc Duy

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với người dân vùng khó.