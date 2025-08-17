Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Khám bệnh, cấp thuốc và tặng 200 suất quà cho người dân xã Ia Khươl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Khươl.

20250817-0737110.jpg
Người dân xã Ia Khươl được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Theo đó, 400 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được khám tổng quát, siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, tư vấn chế độ dinh dưỡng và cấp thuốc miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 200 suất quà (gồm gạo, dầu ăn, đường, nước tương, quần áo, mền), trị giá 250.000 đồng/suất, đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

20250817-0801164.jpg
Ban tổ chức trao 200 suất quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Khươl. Ảnh: Ngọc Duy

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với người dân vùng khó.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null