Khám bệnh, cấp thuốc và tặng 200 suất quà cho người dân xã Ia Khươl

Theo đó, 400 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được khám tổng quát, siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, tư vấn chế độ dinh dưỡng và cấp thuốc miễn phí.
Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 200 suất quà (gồm gạo, dầu ăn, đường, nước tương, quần áo, mền), trị giá 250.000 đồng/suất, đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với người dân vùng khó.