Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile tặng 50 suất quà cho người nghèo

(GLO)- Chiều 9-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile (phường Pleiku) trao tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku, Thống Nhất và An Phú.
Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, gia vị… trị giá 400.000 đồng và 1 phiếu chăm sóc nha khoa trị giá 500.000 đồng. Kinh phí quà tặng trích từ quỹ thiện nguyện của Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile.
Tại chương trình, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai biểu dương và mong muốn đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới.
(GLO)- Chiều 29-7, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), ông Nguyễn Chí Cẩn- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và nhà hảo tâm đã trao số tiền gần 40 triệu đồng đến 2 bệnh nhi R.S. (SN 2020) và R.L. (SN 2021) bị thương nặng do tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện.
(GLO)- Qua sự kết nối của Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup vừa hỗ trợ 50 triệu đồng cho bệnh nhân Rmah Blil (SN 1956, xã Ia Hrú) để chi trả chi phí chữa bệnh.
(GLO)- Ngày 5-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc cho biết đã bàn giao đối tượng Phạm Tuấn Kiệt (SN 2002, trú phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(GLO)- Sáng 5-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô mang biển kiểm soát 88A-841.92 vì liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ cho phép, với vận tốc đến hơn 110 km/h.
(GLO)- Chiều 4-8, bà Nguyễn Thị Thống-Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng thú y và bộ phận chuyên môn khẩn trương thu gom các xác heo bị vứt bừa bãi tại khu vực bờ kè cầu Đồng Xiêm.
(GLO)- Ngày 21-7, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng đường vào chung cư Lamer 1 và chung cư Lamer 2 để đậu đỗ các loại phương tiện giao thông. Tuy vậy, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.
(GLO)- Sáng 3-8, Công an xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã đưa ra cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận luận bài viết chưa kiểm chứng, xuyên tạc sự thật về vụ án vứt con mới đẻ xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc trên các tuyến đường thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu vực công cộng, chính quyền phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.
(GLO)- Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà, chụp tặng ảnh cá nhân cho người dân và học sinh trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.
(GLO)- Chiều 2-8, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, ông N.N.H. (SN 1970, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bị bất ngờ mất ý thức khi đang lái xe ô tô được người dân đập kính xe và đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.
(GLO)- Chiều 29-7, ngành chức năng đã tiến hành khắc phục “ổ voi” trên đường đoạn vòng xoay đối diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 69, đường Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai đưa tin.
(GLO)- Chiều 29-7, Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh hành vi, phương tiện liên quan đến đoạn clip nam thanh niên buông 2 tay khi đang điều khiển xe máy gây xôn xao mạng xã hội.
(GLO)- Sáng 28-7, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai hoạt động tín dụng CSXH năm 2025.
(GLO)- Mưa lớn liên tục khiến mặt đường đoạn vòng xoay đối diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 69, đường Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xuất hiện “ổ voi” lớn trên đường gây ra nhiều vụ té ngã xe máy khi người lưu thông thiếu quan sát không kịp tránh.
(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.
(GLO)- Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trần Quang Khải (thôn 5, xã Đak Đoa) bức xúc vì tình trạng đất đá, rác thải từ đường Trần Phú theo dòng nước mưa tràn xuống gây sình lầy, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.