Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile tặng 50 suất quà cho người nghèo

(GLO)- Ngày 21-7, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng đường vào chung cư Lamer 1 và chung cư Lamer 2 để đậu đỗ các loại phương tiện giao thông. Tuy vậy, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.