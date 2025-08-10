Danh mục
Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile tặng 50 suất quà cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Chiều 9-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile (phường Pleiku) trao tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku, Thống Nhất và An Phú.

z6890237817390-ffda3fe608b7748368279b66421bf0c0.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: Như Nguyện

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, gia vị… trị giá 400.000 đồng và 1 phiếu chăm sóc nha khoa trị giá 500.000 đồng. Kinh phí quà tặng trích từ quỹ thiện nguyện của Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile.

z6890237849212-93c4f8bc82b78079b189860c1df5a562.jpg
Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao thư cảm ơn đến Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai biểu dương và mong muốn đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới.

