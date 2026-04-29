Ngư dân Gia Lai cứu hộ nhiều rùa biển quý hiếm

(GLO)- Trong tháng 4-2026, nhiều ngư dân Gia Lai đã cứu hộ và thả về tự nhiên nhiều cá thể rùa biển quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật biển.

Trưa 28-4, sau khi cập cảng cá Tam Quan, anh Lê Văn Hội (SN 1991, trú tại phường Hoài Nhơn, chủ tàu cá BĐ-97417-TS) cho biết: Trong chuyến khai thác cá ngừ đại dương kéo dài từ ngày 6-28/4, tàu của anh đã cứu hộ thành công 2 cá thể rùa biển.

Cụ thể, ngày 16-4, một cá thể đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea) bị mắc câu. Do chưa nắm rõ quy trình báo cáo trên ứng dụng, các thuyền viên đã chủ động cắt dây câu và thả rùa trở lại biển an toàn.

Đến tối 18-4, tàu tiếp tục phát hiện một cá thể vích (Chelonia mydas) nặng khoảng 3 kg bị mắc vào “lưới ma” trôi nổi. Các thuyền viên nhanh chóng đưa con vích lên tàu, gỡ lưới và thả về môi trường tự nhiên.

Thuyền viên tàu cá BĐ-97417-TS gỡ lưới để giải cứu loài vích quý hiếm. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ riêng tàu của anh Hội, trong tháng 4-2026, tàu cá BĐ-93604-TS của ông Nguyễn Ngọc Hiếu (trú tại xã Cát Tiến, hành nghề mành mực) cũng đã cứu hộ thành công 3 cá thể đồi mồi dứa bị mắc lưới, mỗi con nặng khoảng 20 kg. Ngoài ra, ông Ngô Đức Tấn (chủ tàu cá BĐ-93302-TS, trú cùng địa phương) cũng giải cứu 1 cá thể đồi mồi dứa bị dính câu.

Các vụ việc đều được ngư dân kịp thời báo cáo đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng “TNV ngư dân” - một ứng dụng số do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) hỗ trợ. Ứng dụng này giúp ngư dân dễ dàng ghi nhận và báo cáo các trường hợp rùa biển hoặc thú biển mắc lưới, dính câu trong quá trình đánh bắt ngoài ý muốn.

2 cá thể đồi mồi dứa do tàu cá của ông Nguyễn Ngọc Hiếu cứu hộ. Ảnh: NVCC

Với thiết kế đơn giản, người dùng chỉ cần chụp ảnh hoặc quay video ngắn để gửi báo cáo. Ngoài chức năng ghi nhận cứu hộ, ứng dụng còn cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển. Các báo cáo gửi lên hệ thống còn được tích điểm và đổi thành các vật dụng thiết thực như thẻ điện thoại, áo mưa, đèn pin hay tủ thuốc.

Theo IUCN, mỗi năm ước tính có khoảng 1.000 cá thể rùa biển bị mắc lưới. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do thiếu hệ thống báo cáo thống nhất. Việc triển khai ứng dụng không chỉ giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn mà còn tạo cơ sở cho các giải pháp bảo tồn hiệu quả và lâu dài.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngư dân Gia Lai đã cứu hộ thành công 7 cá thể rùa biển, gồm 2 cá thể vích và 5 cá thể đồi mồi dứa. Bên cạnh đó, nhóm Zalo “TNV bảo tồn biển tỉnh Gia Lai” do Hiệp hội Thủy sản thành lập với hơn 70 ngư dân tham gia đang hoạt động tích cực và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia của IUCN.