Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Giá cả thị trường Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp

Ngư dân Gia Lai cứu hộ nhiều rùa biển quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ÁI TRINH
(GLO)- Trong tháng 4-2026, nhiều ngư dân Gia Lai đã cứu hộ và thả về tự nhiên nhiều cá thể rùa biển quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật biển.

Trưa 28-4, sau khi cập cảng cá Tam Quan, anh Lê Văn Hội (SN 1991, trú tại phường Hoài Nhơn, chủ tàu cá BĐ-97417-TS) cho biết: Trong chuyến khai thác cá ngừ đại dương kéo dài từ ngày 6-28/4, tàu của anh đã cứu hộ thành công 2 cá thể rùa biển.

Cụ thể, ngày 16-4, một cá thể đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea) bị mắc câu. Do chưa nắm rõ quy trình báo cáo trên ứng dụng, các thuyền viên đã chủ động cắt dây câu và thả rùa trở lại biển an toàn.

Đến tối 18-4, tàu tiếp tục phát hiện một cá thể vích (Chelonia mydas) nặng khoảng 3 kg bị mắc vào “lưới ma” trôi nổi. Các thuyền viên nhanh chóng đưa con vích lên tàu, gỡ lưới và thả về môi trường tự nhiên.

Thuyền viên tàu cá BĐ-97417-TS gỡ lưới để giải cứu loài vích quý hiếm. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ riêng tàu của anh Hội, trong tháng 4-2026, tàu cá BĐ-93604-TS của ông Nguyễn Ngọc Hiếu (trú tại xã Cát Tiến, hành nghề mành mực) cũng đã cứu hộ thành công 3 cá thể đồi mồi dứa bị mắc lưới, mỗi con nặng khoảng 20 kg. Ngoài ra, ông Ngô Đức Tấn (chủ tàu cá BĐ-93302-TS, trú cùng địa phương) cũng giải cứu 1 cá thể đồi mồi dứa bị dính câu.

Các vụ việc đều được ngư dân kịp thời báo cáo đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng “TNV ngư dân” - một ứng dụng số do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) hỗ trợ. Ứng dụng này giúp ngư dân dễ dàng ghi nhận và báo cáo các trường hợp rùa biển hoặc thú biển mắc lưới, dính câu trong quá trình đánh bắt ngoài ý muốn.

2 cá thể đồi mồi dứa do tàu cá của ông Nguyễn Ngọc Hiếu cứu hộ. Ảnh: NVCC

Với thiết kế đơn giản, người dùng chỉ cần chụp ảnh hoặc quay video ngắn để gửi báo cáo. Ngoài chức năng ghi nhận cứu hộ, ứng dụng còn cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển. Các báo cáo gửi lên hệ thống còn được tích điểm và đổi thành các vật dụng thiết thực như thẻ điện thoại, áo mưa, đèn pin hay tủ thuốc.

Theo IUCN, mỗi năm ước tính có khoảng 1.000 cá thể rùa biển bị mắc lưới. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do thiếu hệ thống báo cáo thống nhất. Việc triển khai ứng dụng không chỉ giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn mà còn tạo cơ sở cho các giải pháp bảo tồn hiệu quả và lâu dài.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngư dân Gia Lai đã cứu hộ thành công 7 cá thể rùa biển, gồm 2 cá thể vích và 5 cá thể đồi mồi dứa. Bên cạnh đó, nhóm Zalo “TNV bảo tồn biển tỉnh Gia Lai” do Hiệp hội Thủy sản thành lập với hơn 70 ngư dân tham gia đang hoạt động tích cực và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia của IUCN.

Ngư dân giải cứu rùa biển khỏi "lưới ma". Clip: NVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngư dân cứu rùa biển mắc lưới ma, thu gom rác nhựa giữa biển khơi

Ngư dân cứu rùa biển mắc lưới ma, thu gom rác nhựa giữa biển khơi

Sáng 5.6, sau khi cập cảng Tam Quan, ông Phan Văn Lương (SN 1985, thuyền trưởng tàu cá BĐ 97942-TS  ở phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương) cho biết ngày 28.5, khi đang hoạt động trên vùng biển khơi, tàu của ông phát hiện một con đồi mồi nặng khoảng 7 kg bị mắc kẹt trong “lưới ma” trôi nổi.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Kinh tế

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nông nghiệp

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Nông nghiệp

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Kinh tế

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông nghiệp

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

