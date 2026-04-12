Quốc hội quyết định giảm thuế xăng, dầu và nhiên liệu bay về 0%

(GLO)- Sáng 12-4, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 12-4. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết bao gồm các quy định mang tính đột phá nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp Quốc hội sáng nay. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, về thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với sắc thuế này.

Về thuế giá trị gia tăng xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội giao Chính phủ quyết định việc điều chỉnh thời gian áp dụng phù hợp với diễn biến thị trường thế giới và tình hình trong nước, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, nếu có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này với các văn bản pháp luật liên quan đến các loại thuế nêu trên thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết. Các nội dung không quy định trong Nghị quyết sẽ tiếp tục thực hiện theo pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế.

Ngoài ra, với 457/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, chương trình kỳ họp được bổ sung 4 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định Luật sư công; Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

