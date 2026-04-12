Quốc hội quyết định giảm thuế xăng, dầu và nhiên liệu bay về 0%

(GLO)- Sáng 12-4, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết bao gồm các quy định mang tính đột phá nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, về thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với sắc thuế này.

Về thuế giá trị gia tăng xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội giao Chính phủ quyết định việc điều chỉnh thời gian áp dụng phù hợp với diễn biến thị trường thế giới và tình hình trong nước, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, nếu có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này với các văn bản pháp luật liên quan đến các loại thuế nêu trên thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết. Các nội dung không quy định trong Nghị quyết sẽ tiếp tục thực hiện theo pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế.