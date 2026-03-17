SUV địa hình dài gần 4,8 m, 245 mã lực, thiết kế hầm hố, giá hơn 1 tỷ đồng

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Thương hiệu Jetour vừa chính thức ra mắt mẫu SUV mới mang tên Jetour T2 tại thị trường Malaysia. Xe gây chú ý với thiết kế vuông vức đậm chất off-road, động cơ tăng áp mạnh mẽ 245 mã lực và giá bán hơn 1 tỷ đồng.

Thị trường ô tô Malaysia tiếp tục sôi động khi Jetour giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới Jetour T2. Mẫu xe được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước (CKD) với duy nhất phiên bản 2.0TD XWD, giá bán lẻ đề xuất 156.800 Ringgit (khoảng 1,047 tỷ đồng).

Jetour T2 được định vị là mẫu SUV dành cho những khách hàng yêu thích phong cách địa hình nhưng vẫn cần một chiếc xe phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trước khi ra mắt chính thức, mẫu xe này từng được hé lộ tại hội nghị Global Travel+ của Jetour tổ chức ở Phúc Châu (Trung Quốc) cuối năm 2024 và tiếp tục xuất hiện tại Malaysia Autoshow 2025.

Về thiết kế, T2 gây ấn tượng với ngoại hình vuông vức, mang phong cách “retro hiện đại”. Mẫu SUV này được lấy cảm hứng từ những dòng xe địa hình nổi tiếng như Land Rover Defender hay Ford Bronco, thể hiện qua phần đầu xe cao, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng dòng chữ Jetour nổi bật.

Bên dưới lớp vỏ hầm hố là khối động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2.0L, sản sinh công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Động cơ này cũng xuất hiện trên Chery Tiggo 8 Pro nhưng được tinh chỉnh với thông số hiệu năng khác nhau. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AWD toàn thời gian kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Jetour T2 có cấu hình 5 chỗ với kích thước tổng thể dài 4.785 mm, rộng 2.006 mm và cao 1.870 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 580 lít và có thể mở rộng lên 1.494 lít khi gập hàng ghế sau. Cửa hậu mở ngang tích hợp trợ lực điện giúp việc tiếp cận khoang hành lý thuận tiện hơn.

Dù sở hữu ngoại hình đậm chất off-road và khả năng lội nước lên tới 700 mm, Jetour T2 vẫn sử dụng cấu trúc thân xe liền khối (unibody) thay vì khung gầm rời. Xe được trang bị hệ thống treo tiêu chuẩn, cho thấy định hướng sử dụng thiên về đô thị kết hợp dã ngoại nhẹ thay vì off-road chuyên nghiệp.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh Sony 12 loa và hệ thống camera 360 độ có tính năng quan sát gầm xe.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tiện nghi cao cấp như ghế trước chỉnh điện, thông gió và nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây 50 W, đèn nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.

Về an toàn, Jetour T2 đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cấp độ 2 cùng 6 túi khí. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch kết hợp lốp địa hình Giti kích thước 255/60.

So với các phiên bản từng trưng bày trước đó, bản thương mại tại Malaysia có một số điều chỉnh như logo lưới tản nhiệt sử dụng vật liệu nhựa trong suốt thay vì mạ chrome, loại bỏ các chi tiết màu xanh trên mâm xe và trần xe chuyển sang màu đen. Xe cũng được bổ sung núm xoay điều khiển với 7 chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport, Snow, Rock, Sand và chế độ X dành cho địa hình phức tạp.

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

