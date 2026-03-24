Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, trong đó đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol).

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng/lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng có thể giảm một nửa, từ 1.000 đồng về 500 đồng.

Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng, hạ 500 đồng so với hiện hành.

Đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu nhằm "hạ nhiệt" đà tăng. Ảnh: Phương Vi

Nếu được thông qua, mức thuế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành dự thảo Nghị quyết tới hết ngày 30-6. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

Nếu thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) giảm 1.000 đồng, giá bán lẻ xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng mỗi lít (gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng). Tương tự, khi thuế môi trường với nhiên liệu bay và diesel giảm 500 đồng, giá bán lẻ các mặt hàng này có thể hạ khoảng 540 đồng.

Bộ Công Thương cho rằng, bối cảnh hiện tại "cấp bách", khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, nên nhà điều hành cần các biện pháp ứng phó nhanh. Do đó, họ đề xuất giảm tối đa mức thuế trong khung thuế bảo vệ môi trường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Các mặt hàng được xem xét giảm thuế gồm xăng, diesel và nhiên liệu bay do còn dư địa để điều chỉnh.

Đánh giá bài viết

