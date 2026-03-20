Xăng RON95-III tăng hơn 5.100 đồng/lít, dầu hỏa tăng gần 9.000 đồng/lít từ 23 giờ ngày 19-3

(GLO)- Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 23 giờ ngày 19-3, giá các loại xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, xăng RON 95-III tăng 5.120 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên mức 35.920 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 4.670 đồng/lít, lên 27.170 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.400 đồng/lít, lên 33.420 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg, lên 22.180 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới ở kỳ điều hành này tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz…

Để kìm đà tăng, cơ quan điều hành tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 3.000-4.000 đồng/lít/kg tùy mặt hàng. Cụ thể, dầu diesel và dầu hỏa được chi từ quỹ 4.000 đồng, xăng và mazut 3.000 đồng.

Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng RON95-III kỳ này có thể lên tới 33.690 đồng/lít, dầu diesel 37.420 đồng/lít, dầu hỏa 38.920 đồng/lít và dầu mazut 25.180 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 6 liên tiếp công cụ này được sử dụng, cho thấy áp lực điều hành giá nhiên liệu vẫn rất lớn trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Được biết, sau kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON95 hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 7-2022, giai đoạn xảy ra khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến giữa Nga - Ukraine.