Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xăng RON95-III tăng hơn 5.100 đồng/lít, dầu hỏa tăng gần 9.000 đồng/lít từ 23 giờ ngày 19-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VnExpress, Thời báo tài chính Việt Nam)

(GLO)- Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 23 giờ ngày 19-3, giá các loại xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, xăng RON 95-III tăng 5.120 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên mức 35.920 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 4.670 đồng/lít, lên 27.170 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.400 đồng/lít, lên 33.420 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg, lên 22.180 đồng/kg.

Từ 23 giờ ngày 19-3, giá các loại xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Ảnh: Nhã Uyên

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới ở kỳ điều hành này tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz…

Để kìm đà tăng, cơ quan điều hành tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 3.000-4.000 đồng/lít/kg tùy mặt hàng. Cụ thể, dầu diesel và dầu hỏa được chi từ quỹ 4.000 đồng, xăng và mazut 3.000 đồng.

Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng RON95-III kỳ này có thể lên tới 33.690 đồng/lít, dầu diesel 37.420 đồng/lít, dầu hỏa 38.920 đồng/lít và dầu mazut 25.180 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 6 liên tiếp công cụ này được sử dụng, cho thấy áp lực điều hành giá nhiên liệu vẫn rất lớn trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Được biết, sau kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON95 hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 7-2022, giai đoạn xảy ra khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến giữa Nga - Ukraine.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

Gia Lai triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

