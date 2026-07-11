Lấn làn vượt ẩu trên đèo Chư Sê, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Trước đó, qua nắm bắt phản ánh của người dân về tình hình an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện vào sáng 5-7 trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Chư Sê có trường hợp 1 chiếc xe tải vượt 1 xe tải khác vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông.
Theo clip mà người dân ghi nhận lại, chiếc xe tải BKS 81H-088.xx đã lấn làn đối diện để vượt 1 xe tải khác ở đoạn đường cua dốc, có vạch liền ở tim đường và phía trước có xe đi ngược chiều gây nguy hiểm.
Nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do người dân cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển chiếc xe trên là anh D.Q.B. (SN 1999, trú tại xã Ia Pa) đến làm việc.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với anh B. về lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt với số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.