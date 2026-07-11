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Lấn làn vượt ẩu trên đèo Chư Sê, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 11-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 1 trường hợp xe tải lấn làn vượt ẩu trên đèo Chư Sê với số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, qua nắm bắt phản ánh của người dân về tình hình an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện vào sáng 5-7 trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Chư Sê có trường hợp 1 chiếc xe tải vượt 1 xe tải khác vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông.

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Xe tải đã lấn làn vượt ẩu ở đoạn đường có vạch liền. Ảnh chụp màn hình

Theo clip mà người dân ghi nhận lại, chiếc xe tải BKS 81H-088.xx đã lấn làn đối diện để vượt 1 xe tải khác ở đoạn đường cua dốc, có vạch liền ở tim đường và phía trước có xe đi ngược chiều gây nguy hiểm.

Nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do người dân cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển chiếc xe trên là anh D.Q.B. (SN 1999, trú tại xã Ia Pa) đến làm việc.

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Tài xế đã bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với anh B. về lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt với số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

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