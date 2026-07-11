Xử lý xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê

(GLO)- Xe khách giường nằm của nhà xe Quốc Tuấn có hành vi vượt ẩu, lấn làn khi chạy trên đèo An Khê, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi ngược chiều, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai xử lý.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên trang “Chuyện người Gia Lai” ở mạng xã hội Facebook có đăng tải clip 1 xe khách giường nằm của nhà xe Quốc Tuấn BKS 37H-152.xx vượt ẩu ở khu cua, dốc trên đèo An Khê vào chiều 16-6.

Xe khách giường nằm của nhà xe Quốc Tuấn vượt ẩu lấn làn xe đối diện. Ảnh chụp màn hình

Hành vi của chiếc xe khách đã khiến xe gắn camera phải ép sát vào lề đường bên phải và khiến những người ngồi trên hoảng sợ. Đồng thời, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi trên xe khách đang chở nhiều hành khách.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề về kinh doanh vận tải nhanh chóng xử lý trường hợp trên. Qua đó, tối 10-7, lực lượng CSGT đã mời tài xế điều khiển chiếc xe trên là L.T.T. (SN 1979, trú tại tỉnh Nghệ An) đến làm việc.

Tại đây, tài xế đã thừa nhận hành vi của mình. Tổ công tác cũng đã lập biên bản vi phạm với tài xế về lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt quy định tại điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định 168 của Chính phủ.