Hơn 470 học sinh Gia Lai đăng ký chuyển trường về Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong hai đợt thông báo (ngày 15-7 và ngày 4-8), tổng cộng có 472 học sinh đăng ký chuyển trường, bao gồm: 85 em bậc mầm non, 206 em tiểu học, 145 em trung học cơ sở và 36 em trung học phổ thông.

img-7387.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tiếp nhận học sinh đến hết ngày 25-8. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Tính đến ngày 19-8, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Quy Nhơn đã tiếp nhận 236 học sinh (trong đó 131 em tiểu học và 105 em trung học cơ sở). Bên cạnh đó, vẫn còn 129 học sinh chưa liên hệ để làm thủ tục nhập học, gồm 78 em bậc tiểu học và 51 em bậc trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tiếp nhận học sinh sẽ được thực hiện đến hết ngày 25-8. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Thông báo số 467/TB-SGDĐT về nhu cầu còn khả năng tiếp nhận học sinh tại các trường, để phụ huynh chủ động liên hệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các phường trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.

Tin liên quan

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Sống trẻ

(GLO)- Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” tại Gia Lai là dự án hướng đến nâng cao năng lực của giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện nhóm cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Tri ân mái trường xưa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với mỗi cựu học sinh, mái trường xưa là mảng ký ức không thể phai mờ. Vì thế, nhiều cựu học sinh đã trở về mái trường xưa để tri ân bằng những việc làm thiết thực. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, lòng biết ơn và truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

