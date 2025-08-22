Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong hai đợt thông báo (ngày 15-7 và ngày 4-8), tổng cộng có 472 học sinh đăng ký chuyển trường, bao gồm: 85 em bậc mầm non, 206 em tiểu học, 145 em trung học cơ sở và 36 em trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tiếp nhận học sinh đến hết ngày 25-8. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Tính đến ngày 19-8, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Quy Nhơn đã tiếp nhận 236 học sinh (trong đó 131 em tiểu học và 105 em trung học cơ sở). Bên cạnh đó, vẫn còn 129 học sinh chưa liên hệ để làm thủ tục nhập học, gồm 78 em bậc tiểu học và 51 em bậc trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tiếp nhận học sinh sẽ được thực hiện đến hết ngày 25-8. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Thông báo số 467/TB-SGDĐT về nhu cầu còn khả năng tiếp nhận học sinh tại các trường, để phụ huynh chủ động liên hệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các phường trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.