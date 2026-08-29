Bác sĩ nội trú ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% học phí

Bác sĩ nội trú tại TP.HCM được đề xuất hỗ trợ học phí tối đa 100 triệu đồng/năm; người học chuyên ngành khó thu hút còn nhận khoảng 10,62 triệu đồng/tháng.

UBND TP.HCM đã có Tờ trình số 1024/TTr-UBND ngày 11.8 gửi HĐND TP.HCM về dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành y tế thành phố.

Chính sách áp dụng đối với bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn căn cứ chỉ tiêu và nhu cầu nhân lực của ngành y tế TP.HCM.

Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng học phí mỗi năm

Theo dự thảo, bác sĩ nội trú thuộc đối tượng áp dụng được hỗ trợ 100% học phí trong thời gian đào tạo.

Mức hỗ trợ căn cứ học phí thực tế, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp do cơ sở đào tạo y khoa công lập phát hành nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/năm học.

Thời gian hỗ trợ được xác định theo thời gian đào tạo thực tế, không vượt quá chương trình bác sĩ nội trú được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định hiện hành, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được tổ chức theo hình thức chính quy tập trung trong 3 năm.

Ngoài học phí, bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I. Theo mức hiện hành, khoản hỗ trợ tương đương khoảng 10,62 triệu đồng/người/tháng.

Khoản này được tính theo số tháng đào tạo thực tế, gồm thời gian học tại cơ sở đào tạo và thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Qua khảo sát, Sở Y tế TP.HCM xác định 15 chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút làm cơ sở đề xuất, gồm: tâm thần; giải phẫu bệnh; lao và bệnh phổi; hồi sức cấp cứu; gây mê hồi sức; ngoại thần kinh và sọ não; nội thần kinh; ngoại lồng ngực - mạch máu; tim mạch; ngoại nhi; truyền nhiễm; huyết học - truyền máu; phục hồi chức năng; nhi khoa ở các phân ngành sâu và y học hạt nhân.

Danh mục cụ thể sẽ do UBND TP.HCM quy định theo từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu phát triển nhân lực của ngành y tế.

Cam kết phục vụ hệ thống y tế công lập ít nhất 6 năm

Để được hưởng chính sách, bác sĩ nội trú phải cam kết bằng văn bản chấp hành sự phân công và làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM trong thời gian tối thiểu 6 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Bác sĩ nội trú tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% học phí đào tạo

Thời gian cam kết được tính từ ngày bác sĩ được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động.

Bác sĩ nội trú cũng phải hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo, chấp hành việc điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không làm việc đủ thời gian đã cam kết, bác sĩ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Mức hoàn trả được tính theo tổng số tiền đã nhận và thời gian cam kết còn thiếu. Các trường hợp bất khả kháng có thể được xem xét miễn, giảm trách nhiệm hoàn trả theo quy định.

Dự kiến chi hơn 50 tỉ đồng mỗi năm

Theo tính toán, mỗi năm TP.HCM dự kiến lựa chọn khoảng 400 bác sĩ nội trú hưởng chính sách hỗ trợ học phí. Với mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người/năm, kinh phí dành cho học phí khoảng 40 tỉ đồng.

Trong số này, khoảng 80 bác sĩ theo học các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, với kinh phí khoảng 10,2 tỉ đồng/năm.

Tổng dự toán tối đa để thực hiện chính sách là hơn 50,19 tỉ đồng mỗi năm, từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. Kinh phí thực tế phụ thuộc số người được hưởng chính sách, mức học phí, thời gian đào tạo và khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Theo UBND TP.HCM, bác sĩ nội trú hiện chỉ chiếm khoảng 10 - 12% tổng số bác sĩ đang hành nghề tại các bệnh viện công lập. Nhiều chuyên ngành thiết yếu, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và cường độ làm việc lớn vẫn khó tuyển sinh, thu hút nhân lực.

Dự thảo nghị quyết đề xuất chính sách có hiệu lực từ ngày 9.9.2026 đến hết ngày 31.12.2030. Các nội dung trên hiện mới là đề xuất, chờ HĐND TP.HCM xem xét, quyết định.

Theo Thúy Liễu - Đỗ Trường - Sỹ Đông (TNO)