Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án trọng điểm khu vực Đông Gia Lai

(GLO)- Sáng 18-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm khu vực phía Đông tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường thi công các dự án gồm: tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1); tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Gia Lai (dự án thành phần 2); Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo của đơn vị chủ đầu tư, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm của tỉnh đều đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1), đến nay, gói thầu xây lắp XL01 (phạm vi Km0+000 - Km12+000) đã bàn giao mặt bằng 12/12 km.

Các nhà thầu đã triển khai 32 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng; huy động 326 đầu thiết bị, 558 kỹ sư, nhân công thi công trên công trường.

Sản lượng thi công đến nay đạt 376,94/2.546 tỷ đồng. Các đơn vị thi công cam kết thực hiện sản lượng đến hết 31-12-2026 đạt khoảng 872 tỷ đồng.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1). Ảnh: Nguyễn Hân

Đối với gói thầu XL02 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1), phạm vi từ Km12+000 - Km22+000, đã bàn giao mặt bằng 9,97/10 km (đạt 99%).

Các nhà thầu đã triển khai 23 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng; huy động 198 đầu thiết bị, 314 kỹ sư, nhân công làm việc tại công trường.

Sản lượng thi công đến nay đạt hơn 236/1.851,8 tỷ đồng. Các đơn vị đã cam kết thực hiện sản lượng đến hết 31-12-2026 đạt khoảng 505 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: Nguyễn Hân

Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ có chiều dài 16,37 km, bề rộng nền đường 22 m. Tổng mức đầu tư 2.115 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp; thời gian thực hiện từ tháng 12-2025 đến tháng 6-2028. Đến nay, giá trị xây dựng thực hiện của 2 gói thầu đạt khoảng 118 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho đơn vị thi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: Nguyễn Hân

Trong khi đó, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Gia Lai (dự án thành phần 2) xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang có chiều dài khoảng 38,14 km.

Hiện các nhà thầu đang tập trung phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Thi công tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1) đoạn qua địa bàn phường An Nhơn. Ảnh: Nguyễn Hân

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 có quy mô rộng 436,87 ha; vốn đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày được giao mặt bằng sạch.

Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thi công san nền, xây dựng các tuyến giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến N3, D1, D4, N2 đối với phần diện tích đất đã được cho thuê 225 ha.

Chủ đầu tư triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, gồm: hệ thống cấp điện, cấp nước, trạm xử lý nước thải, hệ thống giao thông và san nền các lô đất công nghiệp; tổng thể khoảng 236,87 ha, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cấp nước và hệ thống cấp điện đảm bảo cung cấp nhu cầu vận hành theo nhu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp thứ cấp.

Thi công tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ đoạn qua địa bàn xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Nguyễn Hân

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Khẳng định các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp, Cảng biển Phù Mỹ; phát huy vai trò hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền địa phương phải chú ý làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, phải tăng cường thiết bị, nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo tiến độ và chất lượng, sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng.

Nhấn mạnh Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ gắn liền với Bến cảng Phù Mỹ là động lực phát triển của cả khu vực Đông Gia Lai nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, chủ đầu tư hạ tầng tăng cường thêm nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành hạ tầng theo tiến độ đề ra.