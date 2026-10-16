Cần đổi mới tư duy từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “hoàn thành mục tiêu”

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành đổi mới tư duy, chuyển từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “hoàn thành mục tiêu”; lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Chiều 16-10, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác điều hành từng bước đổi mới theo hướng quản lý bằng chỉ tiêu, dữ liệu và kết quả đầu ra; trách nhiệm người đứng đầu được gắn với tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ các địa phương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng bộ kết nạp 343 đảng viên mới, đạt 114% chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Trung Nghĩa

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng chỉ đạt 8,03%, thấp hơn kịch bản đề ra; thu tiền sử dụng đất mới đạt 53,5% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Một số dự án chậm tiến độ, việc xử lý tài sản công dôi dư và chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế...

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy UBND tỉnh xác định tập trung rà soát từng chỉ tiêu, rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, sở, ngành khắc phục tình trạng triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều; tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành đổi mới tư duy, chuyển từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “hoàn thành mục tiêu”; lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quý IV-2026, cần tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đầu tư và xuất khẩu; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị hàng hóa; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 9,01%.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển trong năm 2027.