Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp, đối thoại với công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 16-10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp, đối thoại với công dân định kỳ tháng 10.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp lắng nghe, xem xét 3 vụ việc khiếu nại liên quan đến bồi thường, bố trí tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý việc giải quyết kiến nghị của công dân phải đúng quy định, xem xét thấu đáo từng trường hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý việc giải quyết kiến nghị của công dân phải đúng quy định, xem xét thấu đáo từng trường hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Anh Tuấn (thôn Tân Thành, xã Phù Mỹ Đông) khiếu nại việc bồi thường đối với 3 thửa đất bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng tuyến đường ven biển ĐT 639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang.

Ông Tuấn đề nghị bồi thường 200 m² đất ở và 305,4 m² đất vườn thuộc các thửa đất số 24, 12 và 13; đồng thời đề nghị giao 1 lô đất tái định cư.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, tại thửa số 24 có 200 m² được giao cho hộ ông Nguyễn Hiền xây dựng nhà ở từ năm 1991, nhưng ông Hiền không xây dựng nhà mà sử dụng để canh tác, trồng cây; 112,4 m² còn lại có nguồn gốc lấn, chiếm đất do UBND xã quản lý.

Đối với 2 thửa đất số 12 và 13, với tổng diện tích 193 m², cũng được xác định có nguồn gốc lấn, chiếm đất do UBND xã quản lý. Năm 2019, ông Tuấn nhận chuyển nhượng các diện tích đất này.

Trên cơ sở hồ sơ xác minh, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận không có cơ sở chấp thuận các yêu cầu của ông Tuấn, giữ nguyên kết luận giải quyết vụ việc trước đó.

ong-mac-do-trang.jpg
Ông Mạc Đỗ Trạng (thôn Phú Kim, xã Phù Cát) trình bày kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với ông Mạc Đỗ Trạng (thôn Phú Kim, xã Phù Cát), nội dung khiếu nại liên quan đến đề nghị chuyển 500 m² đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở.

Thửa đất của ông có diện tích 1.933,4 m², trong đó có 100 m² đất ở đã được công nhận. Qua kiểm tra, trên đất có 1 ngôi nhà cũ diện tích 70 m² và 1 ngôi nhà xây dựng năm 2017 diện tích 173,5 m². Tổng diện tích xây dựng vượt 143,5 m² so với diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận.

Kết luận vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ông Mạc Đỗ Trạng thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và các chi phí liên quan đối với phần diện tích đã xây dựng nhà ở chưa đúng quy định.

Sau khi hoàn thành, ông Trạng được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn còn lại sang đất ở theo nhu cầu gia đình và thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tiep-doi-thoai-voi-cong-dan.jpg

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Trường hợp bà Nguyễn Thị Tám (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) có 2 yêu cầu, gồm: bồi thường bổ sung diện tích đất bị thu hồi và bố trí 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh.

Qua rà soát, Thanh tra tỉnh đề xuất bồi thường bổ sung 26 m² đất ở cho gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đồng ý cho bà Nguyễn Thị Tám được tạo điều kiện mua nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, địa phương khi giải quyết kiến nghị của công dân phải đúng quy định; đồng thời xem xét thấu đáo từng trường hợp, quan điểm là luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Đối với những nội dung công dân chưa rõ, các sở, ngành, địa phương cần giải thích, hướng dẫn cụ thể, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

Thời sự

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Tây.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Thời sự

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của ICISE đối với khoa học Việt Nam, đồng thời yêu cầu bộ, ngành và tỉnh Gia Lai phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

null