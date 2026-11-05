Sau các vụ tấn công sàn tiền số, nhà đầu tư cần làm gì để bảo vệ tài sản?

(GLO)- Các vụ tấn công sàn giao dịch tiền số cho thấy tài sản mã hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp, chiếm quyền truy cập. Nhà đầu tư cần chủ động bảo vệ tài khoản, hạn chế lưu trữ tài sản trên sàn và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo sau sự cố.

Vụ tấn công nhằm vào hệ thống ví của Binance vào cuối tháng 10-2026 tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoảng 6,36 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng trên 10 mạng blockchain. Theo thông tin từ các đơn vị phân tích, khoảng 3 tỷ USD đã được phong tỏa.

Binance cho biết sẽ sử dụng nguồn lực của công ty để bù đắp tổn thất cho người dùng. Sự việc cho thấy ngay cả những nền tảng giao dịch lớn cũng không nằm ngoài nguy cơ bị tấn công.

Binance đã tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền sau vụ tấn công gây thiệt hại 6,3 tỷ USD. Ảnh: Yahoo Finance

Một nguyên tắc quan trọng là không tập trung toàn bộ tài sản trên sàn giao dịch, nhất là khoản tiền không có nhu cầu mua bán thường xuyên. Nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng ví tự lưu ký để kiểm soát tài sản, nhưng phải bảo quản an toàn khóa riêng tư và cụm từ khôi phục. Nếu để lộ hoặc làm mất những thông tin này, nguy cơ mất tài sản rất lớn.

Đối với tài khoản giao dịch, cần đặt mật khẩu mạnh, không sử dụng chung cho nhiều dịch vụ; bật xác thực đa yếu tố, ưu tiên ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật. Đồng thời, nên kích hoạt cảnh báo đăng nhập, giao dịch và giới hạn địa chỉ ví được phép rút tiền nếu nền tảng hỗ trợ.

Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, khóa riêng tư hay cụm từ khôi phục ví cho bất kỳ ai. Không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài ứng dụng từ nguồn chưa được xác minh.

Sau khi sàn giao dịch gặp sự cố, các đối tượng có thể giả danh nhân viên hỗ trợ, chuyên gia hoặc đơn vị bồi thường để tiếp cận nhà đầu tư. Chúng thường gửi đường link yêu cầu xác minh tài khoản, kết nối ví hoặc chuyển tiền với lý do mở khóa, hoàn trả tài sản.

Một số sàn giả còn hiển thị lợi nhuận, cho rút khoản tiền nhỏ ban đầu để tạo lòng tin. Khi người dùng nạp số tiền lớn, hệ thống khóa giao dịch và yêu cầu đóng thêm phí xác thực, thuế hoặc phí rút tiền. Nhà đầu tư chỉ nên tiếp nhận thông báo từ website, ứng dụng và kênh truyền thông chính thức của nền tảng; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu từ tài khoản, đường link chưa xác minh.

Nếu phát hiện giao dịch bất thường, cần nhanh chóng liên hệ bộ phận hỗ trợ chính thức, khóa các phiên đăng nhập và thu hồi quyền kết nối đáng ngờ. Đồng thời, lưu lại lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, mã giao dịch, tin nhắn và các bằng chứng liên quan. Trường hợp nghi bị chiếm đoạt tài sản, cần trình báo cơ quan Công an.

Bảo vệ tài sản số đòi hỏi cả giải pháp công nghệ lẫn ý thức của nhà đầu tư. Không chia sẻ thông tin truy cập, không tin cam kết lợi nhuận và luôn xác minh trước khi chuyển tiền là những nguyên tắc cần thiết để hạn chế nguy cơ mất tài sản.